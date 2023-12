Une nouvelle bande-annonce révèle des ajouts passionnants à l'extension Pokémon Écarlate et Violet

By

Une bande-annonce de l'extension très attendue de Pokémon Écarlate et Violet, intitulée « Les trésors cachés de la zone zéro : le disque indigo », a été publiée aujourd'hui, avant son lancement prévu le 14 décembre 2023. Alors que les fans étaient déjà au courant de l'introduction de le nouveau Pokémon légendaire Terapagos, la bande-annonce présentait des ajouts encore plus excitants au jeu.

Parmi les surprises réservées aux joueurs figurent les apparitions des Pokémon légendaires préférés des fans. La bande-annonce a révélé que Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo et Lunala se dirigeront tous vers Pokémon Scarlet et Violet. Cela signifie que les joueurs auront la chance d’attraper et d’entraîner ces créatures légendaires bien-aimées.

En plus de ces légendaires emblématiques, il a également été confirmé que de nombreux autres Pokémon légendaires reviendraient dans le jeu. Cela inclut les oiseaux légendaires originaux, ainsi qu'Entei, Suicine et Raikou. Les joueurs auront l'opportunité de rencontrer ces Pokémon légendaires en accomplissant des quêtes au sein de la nouvelle zone du jeu, la Blueberry Academy.

Non seulement les joueurs auront la chance d’attraper ces puissantes créatures, mais ils bénéficieront également des connaissances et des histoires d’un nouveau personnage nommé Snacksworth. En accomplissant des quêtes Blueberry (BBQ) dans le Terarium, les entraîneurs peuvent gagner des collations de Snacksworth, qui peuvent être utilisées pour rencontrer certains Pokémon légendaires. Snacksworth partagera également ses connaissances approfondies sur ces Pokémon et divertira les entraîneurs avec ses récits héroïques.

Une autre fonctionnalité intéressante introduite dans l’extension est le mode Synchro. Cette nouvelle mécanique de jeu permet aux joueurs de voir le monde à travers les yeux de leur Pokémon préféré. En utilisant la Synchro Machine, les joueurs peuvent découvrir le jeu sous un angle unique, en se plongeant dans le rôle de leur Pokémon bien-aimé.

De plus, l'extension ramènera tous les Pokémon de départ précédents, donnant aux joueurs la possibilité de choisir et d'entraîner leurs starters préférés des générations précédentes.

Avec ces mises à jour et ajouts passionnants, l'extension Pokémon Écarlate et Violet promet d'offrir une expérience de jeu améliorée et immersive aux entraîneurs du monde entier. Les fans attendent avec impatience la sortie du jeu pour se plonger dans cette nouvelle aventure.

