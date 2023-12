Pokémon Écarlate et Violet : les Pokémon légendaires reviennent dans l'extension Les Trésors Cachés

Une nouvelle bande-annonce a été publiée pour la prochaine extension de Pokémon Écarlate et Violet, Les Trésors Cachés de la Zone Zéro : Le Disque Indigo, dont le lancement est prévu le 14 décembre 2023. Alors que nous connaissions déjà le nouveau légendaire Pokémon Terapagos, il a été a révélé que les légendaires préférés des fans feront également leur apparition. Ho-Oh, Lugia, Kyogre, Groudon, Solgaleo et Lunala rejoignent l'aventure.

Non seulement ces créatures légendaires reviendront, mais de nombreuses autres créatures de la série Pokémon feront également leur retour. Les dresseurs auront l'occasion de rencontrer les oiseaux légendaires originaux ainsi qu'Entei, Suicune et Raikou. Pour ce faire, ils doivent terminer l'histoire principale des Trésors cachés de Area Zero Partie 2 : Le disque Indigo et rencontrer un personnage nommé Snacksworth à la Blueberry Academy.

Les entraîneurs peuvent participer aux Blueberry Quests (BBQ) dans le Terarium et gagner des collations auprès de Snacksworth. Ces collations leur permettront de rencontrer certains Pokémon légendaires de la série au sein de la région de Paldea. Snacksworth partagera également ses connaissances approfondies sur ces Pokémon et régalera les entraîneurs avec des récits de ses propres rencontres héroïques avec eux.

En plus du retour des Pokémon légendaires, Pokémon Écarlate et Violet proposeront un nouveau mode Synchro passionnant. Les joueurs ayant suffisamment progressé dans l'aventure pourront utiliser la Machine Synchro pour voir le monde à travers les yeux de leur Pokémon préféré.

Et ce n'est pas tout ! Tous les Pokémon de départ précédents pourront également être obtenus dans Pokémon Écarlate et Violet, ajoutant encore plus d'options et de variété pour les entraîneurs.

Alors que Pokémon Écarlate et Violet ont introduit de nouvelles idées audacieuses, la revue d'IGN note l'extension 6/10. La revue mentionne que même si les concepts sont fantastiques, certains aspects semblent inachevés ou manquent dans l'exécution du jeu.

Avez-vous hâte de rencontrer des Pokémon légendaires et d'explorer le monde élargi de Pokémon Écarlate et Violet ? Le lancement des Trésors Cachés de Zone Zéro : Le Disque Indigo approche à grands pas, alors préparez-vous à vous lancer dans une nouvelle aventure avec votre Pokémon préféré !

