Pokémon Écarlate et Violet : le disque Indigo étend le monde

Le deuxième DLC pour Pokémon Écarlate et Violet, intitulé The Indigo Disk, offre aux joueurs une expérience étendue avec de nouvelles fonctionnalités, Pokémon et la clôture des intrigues en suspens. Bien que le jeu de base ait son lot de défauts, The Indigo Disk parvient à insuffler une nouvelle vie à l'environnement du monde ouvert, ce qui vaut la peine pour les joueurs de s'engager dans le contenu.

Le DLC présente Blueberry Academy, une installation de rêve pour les entraîneurs de Pokémon basée dans la région d'Unys. Avec ses quatre biomes différents, Blueberry Academy permet aux joueurs de capturer et d'étudier des Pokémon dans des habitats qui reproduisent leurs habitats naturels. L'académie devient une plaque tournante centrale pour constituer des équipes, personnaliser des personnages et se battre dans des doubles batailles qui nécessitent une réflexion stratégique.

Au-delà de l'histoire principale, Blueberry Academy propose une multitude d'activités captivantes telles que l'invitation d'entraîneurs de la région de Paldea, des options de personnalisation des personnages et la traque de Pokémon légendaires dans un scénario de fin de partie unique. Cependant, l'accès à ces fonctionnalités et histoires parallèles peut être quelque peu fastidieux en raison de la nature boguée du système de navigation du jeu.

Un aspect de The Indigo Disk qui échoue est la mise en œuvre de Blueberry Quests, qui ressemblent souvent à des tâches fastidieuses avec des récompenses minimes. Accomplir ces quêtes devient une condition nécessaire au progrès, ce qui donne l'impression que le travail ressemble plus à un rembourrage inutile qu'à une expérience de jeu satisfaisante.

Malgré ces inconvénients, The Indigo Disk parvient à se racheter avec des fonctionnalités cachées et une finale satisfaisante qui résout les mystères de la région de Paldea. Même si les fans espéraient peut-être une exploration plus approfondie de l'histoire du jeu, le DLC propose une clôture et met en valeur ce qui rend la région de Paldea unique.

En fin de compte, Pokémon Écarlate et Violet : Le Disque Indigo élargit le monde du jeu de base et propose un nouveau contenu pour le plaisir des joueurs. Bien qu'il puisse encore souffrir de problèmes techniques et d'un gameplay fastidieux, le DLC apporte de nouveaux éléments à la table et offre suffisamment de valeur de divertissement pour garder les joueurs engagés.