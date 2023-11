Le disque Indigo : lancez de nouvelles aventures et de nouveaux défis dans Pokémon Écarlate et Violet

Se lancer dans une nouvelle aventure dans le monde Pokémon est toujours exaltant, surtout lorsque de nouvelles extensions sont introduites. C'est le cas de The Indigo Disk, le deuxième DLC très attendu pour Pokémon Écarlate et Violet. En tant que DLC de fin de partie, les joueurs doivent d'abord terminer les intrigues principales de Scarlet et Violet, ainsi que The Teal Mask, avant d'avoir accès à ce nouveau contenu passionnant.

L'Indigo Disk emmène les formateurs à la captivante Blueberry Academy, une école sœur de la célèbre Naranja Academy. Ce tout nouveau domaine propose une pléthore d'expériences exaltantes, allant des retrouvailles avec de vieux amis à la rencontre de nouveaux entraîneurs. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs auront également l'opportunité de se battre contre ces entraîneurs et même de capturer de nouvelles espèces de Pokémon familières qui parcourent le vaste Terarium de l'académie.

Le Terarium est une installation impressionnante au sein de la Blueberry Academy, conçue pour reproduire divers environnements allant des plages tropicales aux toundras gelées. Cet habitat dynamique abrite une gamme étonnante de Pokémon, y compris des starters des générations passées. Ce qui rend cette rencontre encore plus passionnante, c'est que ces Pokémon se comportent de manière autonome et ne se limitent pas aux Poké Balls fournies par les professeurs. C'est l'occasion d'observer leur comportement sous un tout autre jour.

Mais attraper des Pokémon n'est que le début de l'aventure au sein du Terarium. Le disque Indigo ne se contente pas d'introduire de nouvelles évolutions et de captiver des Pokémon Paradox comme Archuladon, Raging Bolt et Iron Crown. Il accueille également le retour d’une multitude de Pokémon de retour, bien au-delà du retour des anciens débutants. Même si le nombre exact reste un mystère, soyez assurés que les capturer tous constituera un formidable défi, même pour les entraîneurs les plus dévoués.

Pourtant, c’est le Terarium lui-même qui exerce un attrait irrésistible pour beaucoup. Bénéficiant d’une échelle impressionnante et d’une attention méticuleuse aux détails, cet endroit tentaculaire offre des possibilités d’exploration infinies. Bien que des détails spécifiques restent secrets, l’ampleur même de cet environnement immersif promet de captiver les formateurs de tous bords.

Au-delà du captivant Terarium se trouve le côté académique de la Blueberry Academy. Les formateurs auront l’occasion de suivre des cours, chacun avec une approche pratique de l’éducation. En assistant à une partie d'un cours organisé dans le Terarium, je me suis retrouvé chargé de capturer un Pokémon Alolan. Avec un Alolan Grimer et un Alolan Exeggutor en main, je suis revenu triomphalement, laissant les autres derrière eux avec leurs devoirs indésirables.

Bien entendu, les combats font partie intégrante de l’expérience Pokémon, et Blueberry Academy privilégie les doubles combats. Cela introduit un niveau supplémentaire de prise de décision tactique et de constitution d'équipe, garantissant que les entraîneurs sont prêts à libérer deux Poké Balls chaque fois qu'ils affrontent des entraîneurs adverses. Les batailles auxquelles j'ai participé pendant mon séjour avec The Indigo Disk se sont révélées mémorables et stimulantes, mettant constamment à l'épreuve mes compétences en gestion d'équipe, ma compréhension des affrontements de types et ma sélection de mouvements.

Une fois les bases posées, il est temps de tester votre valeur face aux Elite Four. Avant de défier directement les membres de l’Elite Four, les entraîneurs doivent réaliser un Elite Trial, qui rappelle une course d’obstacles. En étant témoin du procès d'Amarys, courant à travers les anneaux aéroportés avec Koraidon ou Miraidon, je me suis souvenu des obstacles exaltants de Spyro le Dragon. Cette touche rafraîchissante injecte de l'excitation avant chaque bataille Elite Four, ouvrant la voie à d'intenses combats Pokémon contre Pokémon.

Même si je ne suis pas sorti victorieux de ma rencontre avec Amarys, cela n'a fait qu'alimenter ma détermination à retourner sur The Indigo Disk. Avec plus de 230 Pokémon nouveaux et anciens à découvrir et à capturer, le captivant Terarium à explorer et de redoutables entraîneurs à défier, on peut affirmer sans se tromper que The Indigo Disk offre le contenu d'après-match complet dont les fans de Pokémon rêvent. Pour ma part, j'attends avec impatience ma revanche et je me suis déjà replongé dans le monde de Pokémon Scarlet. L'aventure continue et les opportunités sont infinies.