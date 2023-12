Pokémon Écarlate et Violet : Préparez-vous pour l'aventure

Préparez-vous pour une nouvelle aventure passionnante dans Pokémon Écarlate et Violet ! La deuxième partie très attendue du pass d’extension « Le trésor caché de Area Zero » n’est qu’à quelques heures de sa sortie. Après le succès de la première partie, « The Teal Mask », les joueurs peuvent désormais s'attendre à se lancer dans un voyage passionnant dans « The Indigo Disk ».

Pour débloquer « The Indigo Disk », les joueurs doivent d’abord terminer le jeu de base et l’extension « The Teal Mask ». Ce contenu de fin de jeu stimulant offre un nouveau niveau d'excitation à ceux qui ont exploré tous les coins et recoins de Paldea et de ses environs. Préparez-vous à plonger plus profondément dans l’intrigue captivante de la région de Katakami alors que tout se déroule sous vos yeux.

La sortie de « The Indigo Disk » est prévue à 10 h 5 JST (heure normale du Japon), ce qui correspond à XNUMX h XNUMX, heure du Pacifique aux États-Unis. Voici les heures de sortie pour différents fuseaux horaires :

– PST (heure normale du Pacifique) : 5h00, le 13 décembre

– CT (heure centrale) : 7h00, le 13 décembre

– HE (heure de l'Est) : 8 h 00, le 13 décembre

Alors que vous attendez avec impatience la sortie, c'est le moment idéal pour planifier votre stratégie, rassembler votre équipe de Pokémon et vous préparer à vous lancer dans une aventure épique. Avec de nouveaux défis, personnages et surprises qui vous attendent dans « The Indigo Disk », il n'y a pas de meilleur moment pour vous immerger dans le monde de Pokémon Écarlate et Violet.

Alors marquez vos calendriers et préparez-vous pour l’expérience Pokémon ultime. Le compte à rebours avant la sortie de « The Indigo Disk » a commencé et l’enthousiasme grandit. Êtes-vous prêt à découvrir les trésors cachés de Area Zero ? Préparez-vous à embarquer pour un voyage pas comme les autres dans Pokémon Écarlate et Violet !