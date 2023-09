Les entraîneurs de Pokemon Go luttent contre une minuterie non désactivable lors des raids en solo

By

Les entraîneurs de Pokemon Go ont été confrontés à une tâche difficile lors de la récente recherche sur Master Ball, car ils doivent gagner 60 raids. Cependant, le chronomètre non désactivable lors des raids solo a rendu cette tâche particulièrement difficile pour les joueurs.

Fin juillet 2023, Niantic a introduit une fonctionnalité appelée « Ready to Raid », permettant aux entraîneurs d'accélérer le compte à rebours du Raid. Malheureusement, cette fonctionnalité ne s'applique pas aux entraîneurs solo, les obligeant à supporter tout le compte à rebours de deux minutes.

La frustration était évidente dans un article sur le subreddit Pokemon Go intitulé "L'exigence de 60 raids montre à quel point le minuteur non désactivable peut être brutal pour les raids en solo." L'affiche originale soulignait le défi d'attendre deux minutes incontournables pour mettre en solo un Wooper une étoile, ce qui prendrait normalement moins de 10 secondes. Ils ont également souligné que le temps passé à attendre le début des raids s'additionne et devient un engagement important au cours de la réalisation de 60 raids.

De nombreux raiders solo ont exprimé dans les commentaires leurs sentiments d'appréhension à l'égard de l'exigence de 60 Raids. Certains ont mentionné la difficulté de concilier cette tâche avec d'autres engagements, tels que les emplois et les responsabilités. Les entraîneurs étaient frustrés que la fonctionnalité « Prêt à raid » ne soit pas étendue aux joueurs solo, car elle aurait pu réduire une partie du temps d'attente.

Cette limitation dans les fonctionnalités du jeu a été une cause de frustration pour la communauté Pokemon Go dans le passé. Cependant, il reste incertain si Niantic envisage de résoudre ce problème à l’avenir. Les entraîneurs ont jusqu’au 21 novembre 2023 pour terminer la recherche Master Ball au cours de la saison Adventures Abound en cours.

