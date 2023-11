La vente Pokémon GO Black Friday offre des pièces bonus doubles aux entraîneurs

Pokémon GO a récemment révélé les détails passionnants de la vente Black Friday de cette année. Les dresseurs auront la possibilité de doubler leurs PokéCoins bonus en achetant des packs d'une valeur supérieure à 20 USD sur la boutique en ligne officielle Pokémon GO. Cette promotion exclusive permet aux joueurs d'acquérir des PokéCoins en dehors de la boutique habituelle de l'application tout en gagnant des pièces bonus supplémentaires en récompense de leur achat.

Même si la nouvelle peut sembler alléchante, il est important de noter que les doubles pièces bonus ne signifient pas recevoir le double de la taille du pack pour le même prix. Au lieu de cela, Niantic double les pièces bonus attribuées pour les achats effectués via la boutique en ligne Pokémon GO.

Pour faire la lumière sur les prix et les comparaisons, nous avons examiné les coûts des offres groupées disponibles sur le Web Store classique, une boutique intégrée à l'application en Croatie. Gardez à l'esprit que les prix peuvent varier en fonction de votre région en raison des tarifs spécifiques à la région de Niantic.

Après avoir examiné les offres groupées disponibles, il est évident que les offres du Black Friday offrent certains avantages pour les achats groupés plus importants. Cependant, ils ne seront peut-être pas aussi remarquables que prévu. Lorsque l'on compare les gros lots de 2500 5200 pièces, 14500 7 pièces et 13.5 XNUMX pièces, les lots classiques de la boutique en ligne s'avèrent être environ XNUMX % moins chers que les lots du jeu. Pendant ce temps, les packs Black Friday affichent une économie moyenne de XNUMX % par rapport aux packs équivalents en jeu.

Dans l'ensemble, si vous choisissez de profiter de cette vente, vous pouvez vous attendre à économiser entre 12 % et 14.3 %, selon le forfait choisi.

Compte tenu de ces résultats, on peut affirmer sans se tromper que ces offres du Black Friday ne sont peut-être pas aussi époustouflantes que certains consommateurs l’imaginent. Si vous n’avez pas un besoin urgent de PokéCoins, il serait peut-être judicieux de sauter cette vente. Cependant, si vous souhaitez effectuer un achat, soyez assuré qu'il n'y a pas de différence significative de remises entre les tailles de packs proposées.

FAQ:

Q : Comment les Dresseurs peuvent-ils bénéficier des soldes du Black Friday de Pokémon GO ?

R : Les dresseurs peuvent doubler leurs PokéCoins bonus par achat sur les packs de plus de 20 USD via la boutique en ligne Pokémon GO.

Q : Les prix des forfaits Black Friday sont-ils les mêmes dans le monde entier ?

R : Non, Niantic utilise des tarifs spécifiques à chaque région, les prix peuvent donc varier en fonction de votre pays.

Q : Comment les offres groupées du Black Friday se comparent-elles aux offres groupées classiques du Web Store et des applications ?

R : Les offres groupées classiques de la boutique en ligne sont, en moyenne, 7 % moins chères que les offres groupées en jeu, tandis que les offres groupées du Black Friday offrent des économies d'environ 13.5 %.