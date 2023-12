La nouvelle variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go est désormais disponible en Inde

POCO, la marque populaire de smartphones, a récemment lancé une nouvelle variante de son POCO M6 Pro en Inde. Le dernier ajout à la gamme est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, offrant aux utilisateurs plus de puissance et d'espace de stockage pour leurs besoins quotidiens. Cette nouvelle variante rejoint les options 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go précédemment publiées, offrant aux clients encore plus de choix lorsqu'il s'agit de sélectionner un appareil qui répond à leurs besoins.

L’une des caractéristiques remarquables du POCO M6 Pro est son grand écran LCD de 6.79 pouces avec une résolution Full HD+. L'écran offre un taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz et un taux d'échantillonnage tactile réactif de 240 Hz, garantissant une expérience fluide et interactive. Avec une luminosité maximale de 550 nits, l'écran offre des visuels vifs et éclatants, améliorant ainsi l'expérience visuelle globale.

En termes de capacités de l'appareil photo, le POCO M6 Pro dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, accompagné d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels à l'arrière. Cette combinaison permet aux utilisateurs de capturer des photos époustouflantes et détaillées, tandis que la caméra frontale de 5 mégapixels est parfaite pour les selfies et les appels vidéo.

Sous le capot, le POCO M6 Pro est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, offrant des performances et une réactivité fluides. L'appareil fonctionne sur le système d'exploitation Android 13 avec MIUI 14, offrant une expérience utilisateur moderne et efficace.

Les autres caractéristiques notables du POCO M6 Pro incluent une batterie de 5,000 18 mAh avec prise en charge de charge rapide de 3.5 W, un scanner d'empreintes digitales latéral pour plus de sécurité et de commodité, et une prise casque XNUMX mm pour les amateurs d'audio. L'appareil prend également en charge l'audio haute résolution et est doté d'une fonctionnalité de télécommande infrarouge, ce qui en fait une option polyvalente pour la consommation multimédia.

La variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go est au prix de Rs 14,999 2000 et est disponible exclusivement sur Flipkart. En tant que promotion de lancement spéciale, POCO offre une remise instantanée forfaitaire de Rs XNUMX XNUMX aux titulaires de cartes de crédit bancaires HDFC et ICICI, ce qui en fait une option encore plus attrayante pour les acheteurs potentiels.

FAQ:

Q : Quelles sont les spécifications de la variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go ?

R : La variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go comprend un panneau LCD de 6.79 pouces, un SoC Snapdragon 4 Gen 2, une caméra arrière de 50 mégapixels, une batterie de 5,000 13 mAh et fonctionne sous Android 14 avec MIUI XNUMX.

Q : Combien coûte la variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go ?

R : La variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go est au prix de Rs 14,999 XNUMX en Inde.

Q : Où puis-je acheter la variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go ?

R : La variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go est disponible exclusivement sur Flipkart.

Q : Existe-t-il une réduction disponible pour la variante POCO M6 Pro 8 Go + 256 Go ?

R : Oui, POCO offre une remise instantanée forfaitaire de Rs 2000 XNUMX pour les transactions effectuées avec les cartes de crédit bancaires HDFC et ICICI.