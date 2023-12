POCO dévoile son dernier smartphone doté de fonctionnalités impressionnantes

POCO a récemment élargi sa gamme de smartphones avec l'introduction du modèle très attendu C65. Le nouvel appareil présente une gamme de fonctionnalités impressionnantes qui ne manqueront pas de captiver les passionnés de technologie.

L'une des caractéristiques marquantes du POCO C65 est son design élégant et moderne. Avec un design carré distinctif, le smartphone est doté d'un scanner d'empreintes digitales monté sur le côté et de deux anneaux de caméra arrière. L'appareil dispose également d'un grand écran à encoche en forme de goutte d'eau de 6.74 pouces, offrant aux utilisateurs une résolution haute définition et un taux de rafraîchissement impressionnant de 90 Hz. L'écran est protégé par Gorilla Glass, garantissant durabilité et tranquillité d'esprit aux utilisateurs.

Sous le capot, le POCO C65 est alimenté par le processeur MediaTek Helio G85, offrant une expérience utilisateur réactive et transparente. Avec des options de stockage polyvalentes, le smartphone peut être configuré avec jusqu'à 8 Go de RAM et des capacités de stockage allant jusqu'à 256 Go, extensibles davantage via un emplacement pour carte SD dédié. L'appareil est également équipé d'une batterie robuste de 5,000 18 mAh prenant en charge des capacités de charge rapide de XNUMX W.

En termes de capacités de caméra, le POCO C65 ne déçoit pas. Il dispose d'une caméra arrière principale de 50 MP, accompagnée d'un objectif macro de 2 MP, permettant aux utilisateurs de capturer des photographies époustouflantes et détaillées. La caméra frontale dispose d'un capteur 8MP, permettant aux utilisateurs de prendre des selfies clairs et impressionnants.

Fonctionnant sur le système d’exploitation MIUI 13 basé sur Android 14, le POCO C65 offre une interface conviviale et une navigation transparente. De plus, l'appareil offre diverses options de connectivité, notamment USB-C, une prise casque 3.5 mm, la prise en charge WiFi, NFC et Bluetooth.

Le POCO C65 est proposé à un prix abordable, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs. Il est disponible en deux couleurs élégantes : bleu pastel et noir mat. Le smartphone devrait sortir le 18 décembre, exclusivement sur Flipkart. Les clients peuvent profiter d’une réduction instantanée de Rs. 1000. XNUMX lors de l'utilisation de cartes de crédit et de débit ICICI pour les transactions régulières et EMI.

Dans l'ensemble, le POCO C65 s'avère être un ajout impressionnant à la gamme de la marque, offrant une gamme de fonctionnalités qui ne manqueront pas de satisfaire les utilisateurs de smartphones à la recherche de hautes performances et d'un prix abordable.