Les résidents de Plum font face à une augmentation de l’impôt foncier alors que l’inflation monte en flèche

Une augmentation imminente de l'impôt foncier a inquiété les propriétaires de Plum, en Pennsylvanie, car ils anticipent des factures fiscales plus élevées l'année prochaine. Le budget proposé pour 2024 suggère une augmentation significative du taux de millage de 4.78 à 6.63, soit un bond alarmant de 38.7 %. Brenda Demello, résidente de Plum Borough, a exprimé son inquiétude face à cette hausse soudaine, la qualifiant de « paiement ballon » qui pèserait sur la population locale.

Le directeur financier de Plum, Michael Whitico, a reconnu que le taux de millage est resté inchangé depuis 2017. Cependant, en raison de l'escalade des dépenses associée à la stagnation des salaires et des prestations de sécurité sociale, les responsables locaux estiment que cette augmentation est nécessaire pour maintenir un équilibre financier équilibré pour le fonds général. Whitico estime que les propriétaires fonciers devront payer 185 $ de plus par an pour chaque tranche de 100,000 XNUMX $ d'évaluation.

Le président du Conseil, Mike Doyle, était confronté au dilemme entre augmenter le taux de millage ou supprimer les services. Avec des dépenses en constante augmentation et des fonds excédentaires épuisés, le conseil a conclu qu'une augmentation était inévitable et essentielle pour se conformer aux réglementations de l'État. Doyle a souligné que cet ajustement vise à stabiliser le budget pour les six prochaines années, éliminant ainsi le besoin de discussions annuelles sur la question.

Alors que certains résidents, comme Demello, soutiennent qu'une augmentation aussi substantielle devrait être échelonnée au lieu d'être mise en œuvre d'un seul coup, le conseil maintient qu'une action immédiate est nécessaire et dans le meilleur intérêt de la communauté. La décision finale sur le projet de budget 2024, y compris l'augmentation des impôts, sera soumise au vote le 13 décembre.

Alors que l'inflation continue d'affecter les communautés à l'échelle nationale, Plum constitue un excellent exemple des défis auxquels les gouvernements locaux sont confrontés pour équilibrer leurs budgets tout en répondant aux besoins des résidents.

