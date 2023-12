La nouvelle fonctionnalité Plex suscite l’indignation et soulève des problèmes de confidentialité

Plex, un service de streaming populaire, a récemment été critiqué pour une nouvelle fonctionnalité qui a rendu certains utilisateurs furieux. La fonctionnalité, appelée Discover Together, permet aux utilisateurs de partager leur activité de visionnage avec des amis. Cependant, ce qui a suscité l'indignation, c'est que cette fonctionnalité est activée par défaut et envoie un e-mail hebdomadaire à ses amis, révélant ce que l'utilisateur a regardé sur son serveur.

La controverse entourant cette nouvelle fonctionnalité est centrée sur des problèmes de confidentialité. De nombreux utilisateurs pensaient que Plex, étant une plate-forme auto-hébergée, serait plus respectueuse de la vie privée que d'autres services de streaming comme Netflix. Par conséquent, ce paramètre par défaut ressemblait à un abus de confiance et de confidentialité pour certains utilisateurs.

Sans surprise, les discussions autour de cette question se sont intensifiées pour inclure des débats sur la pornographie et sur la question de savoir si Plex devrait divulguer ces informations. Certains utilisateurs ont noté qu'il y avait des choses plus embarrassantes à regarder que du contenu pour adultes, comme certains types d'émissions de télévision.

Bien que Plex n'ait pas répondu aux questions de The Register, ils ont abordé la controverse sur leur forum d'assistance et sur Twitter. Le développeur du logiciel a affirmé que cette fonctionnalité était facultative et que les utilisateurs devaient l'activer explicitement. Cependant, cette explication n'a pas satisfait les préoccupations des utilisateurs qui affirmaient que l'activation de la fonctionnalité par défaut en faisait davantage une fonctionnalité de désinscription qu'une fonctionnalité d'adhésion.

La confusion entourant les paramètres de la fonctionnalité a laissé certains utilisateurs embarrassés. Certains ont même déclaré avoir reçu des courriels révélant les habitudes de visionnage des autres sans se rendre compte que ces informations étaient partagées. Il semble que l'interface utilisateur de Plex pourrait être plus claire sur la fonctionnalité et ses paramètres par défaut pour éviter de tels malentendus.

Dans l’ensemble, cet incident rappelle l’importance de la confidentialité dans les services numériques. Cela souligne la nécessité pour les entreprises de donner la priorité au consentement des utilisateurs et de communiquer clairement comment les données des utilisateurs sont collectées et partagées. Les problèmes de confidentialité doivent être pris au sérieux pour maintenir la satisfaction et la confiance des clients dans la plateforme.

Foire Aux Questions (FAQ)

La fonctionnalité Discover Together dans Plex est-elle activée par défaut ?

Oui, la fonctionnalité Discover Together est activée par défaut, ce qui signifie que l'activité de visualisation des utilisateurs est partagée avec leurs amis, sauf s'ils se désengagent.

Les utilisateurs peuvent-ils désactiver la fonctionnalité Discover Together ?

Oui, les utilisateurs peuvent désactiver la fonctionnalité Discover Together en ajustant leurs paramètres dans l'application Plex. Les utilisateurs ont la possibilité de désactiver le partage de leurs habitudes de visionnage avec leurs amis.

Plex a-t-il répondu à l'indignation des utilisateurs et aux préoccupations en matière de confidentialité ?

Plex n'a pas directement répondu aux préoccupations des utilisateurs en matière d'indignation et de confidentialité concernant la fonctionnalité Discover Together. Cependant, la société a reconnu la controverse sur son forum d'assistance et sur Twitter, déclarant que la fonctionnalité est facultative et nécessite que les utilisateurs l'activent activement.

Comment les utilisateurs peuvent-ils modifier leurs préférences de messagerie dans Plex ?

Pour modifier leurs préférences de messagerie, y compris l'examen hebdomadaire des habitudes de visionnage, les utilisateurs peuvent visiter le lien suivant : [lien] (source : forum d'assistance Plex).