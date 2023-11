Appareil de lecture à distance PS5, portail PlayStation, épuisé malgré une forte demande

By

Le très attendu PlayStation Portal, un appareil portable qui permet aux utilisateurs de jouer à leurs jeux PS5 préférés via le jeu à distance, a été lancé aujourd'hui. Cependant, à moins d’en avoir précommandé un, vous pourriez rencontrer des difficultés pour acquérir cet appareil tant convoité. Au prix de 200 $, le portail PlayStation sert uniquement à diffuser des jeux depuis la PS5 via une connexion Wi-Fi.

La disponibilité de la console a été limitée, des rapports faisant état d'une rupture de stock sur PlayStation Direct et chez divers détaillants tiers tels qu'Amazon, Best Buy et GameStop. Sony a même conseillé aux acheteurs potentiels de « revenir début décembre » pour réapprovisionner les mises à jour sur leur site Web.

Les passionnés de PlayStation se sont tournés vers Internet, en particulier sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter, pour exprimer leurs frustrations face à la rareté du portail PlayStation. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur déception face à leurs tentatives infructueuses d'acheter l'appareil pour eux-mêmes ou pour l'offrir en cadeau. La demande pour le PlayStation Portal est si élevée que les revendeurs le revendent sur des plateformes comme eBay à des prix gonflés, certaines annonces atteignant 300 $ ou plus.

Cette rareté et cette forte demande pour le PlayStation Portal reflètent les problèmes rencontrés par Sony lors du lancement de la PS5 il y a trois ans. Pendant cette période, la console était difficile à trouver, les détaillants tiers se vendant rapidement lors du réapprovisionnement.

Malgré les difficultés liées à l'acquisition du portail PlayStation, les avis des premiers utilisateurs ont été extrêmement positifs. Les utilisateurs trouvent que l'appareil offre des améliorations significatives par rapport à l'utilisation d'un téléphone avec un contrôleur. L’expérience a été décrite comme fluide et au-delà des attentes.

Pour ceux qui espèrent encore acheter un portail PlayStation, quelques conseils et ressources peuvent vous aider à augmenter vos chances. IGN fournit un guide d'achat qui est mis à jour chaque fois que l'appareil est réapprovisionné par les détaillants. De plus, suivre le compte Twitter d'IGN Deals peut vous tenir informé des événements de réapprovisionnement du PlayStation Portal.

