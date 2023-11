Gamme révolutionnaire du catalogue de jeux PlayStation pour novembre

La gamme de jeux PlayStation Game Catalog de novembre offre une gamme passionnante d'expériences de jeu, remplies de chaos véhiculaire, de chaos, d'aventure fantastique et bien plus encore. La sélection de ce mois-ci comprend Teardown, Dragon's Dogma : Dark Arisen, Mobile Suit Gundam : Extreme vs. Maxi Boost On, Dead Island : Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle : Rising, Nobunaga's Ambition : Taishi, Alternate Jake Hunter : Daedalus The Awakening of. Golden Jazz, River City Melee Mach !!, Grandia et Jet Moto.

Teardown, une aventure de braquage de démolition pleine d'adrénaline, occupe le devant de la scène lors de son lancement exclusivement pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium. Planifiez le braquage parfait en utilisant la résolution créative de problèmes, la force brute et tout ce qui vous entoure dans un environnement entièrement destructible et interactif. Créez des raccourcis en abattant les murs avec des explosifs ou des véhicules, empilez des objets, construisez des structures et utilisez des objets flottants à votre avantage. Mais attention à ne pas vous faire prendre !

Dragon's Dogma : Dark Arisen est un action-RPG acclamé par la critique qui combine des combats exaltants avec la liberté d'explorer le vaste monde ouvert de Gransys. Choisissez parmi neuf vocations différentes et lancez-vous dans votre propre aventure avec des compagnons IA connus sous le nom de Pawns. Utilisez des compétences et des magies dévastatrices pour affronter des monstres légendaires ou grimpez dessus pour des attaques rapprochées et personnelles. Cette version ultime de Dragon's Dogma comprend tous les DLC payants précédemment publiés.

Mobile Suit Gundam : Extreme vs. Maxi Boost On apporte une action intense de combat en équipe 2 contre 2 sur PlayStation. Contrôlez les combinaisons mobiles de divers titres Gundam dans ce portage sur console de salon du jeu d'arcade populaire. Incarnez plus de 180 combinaisons issues de 36 titres d'arcade, avec l'ajout de deux combinaisons inédites.

Dead Island : Riptide Definitive Edition présente l'expérience Zombie Apocalypse d'une vie. Plongez-vous dans cette version remasterisée de l'aventure à la première personne, complétée par tous les DLC précédemment publiés. Survivez à l'épidémie épique de zombies sur l'île tropicale de Banoi, en utilisant des combats au corps à corps viscéraux et en vous engageant dans une coopération à 4 joueurs basée sur une véritable histoire.

Superliminal met les joueurs au défi de résoudre des énigmes impossibles en sortant des sentiers battus et en s'attendant à l'inattendu. Ce jeu de réflexion à la première personne, basé sur la perspective et les illusions d'optique, présente un monde tamisé, une narration intrigante et des éléments vraiment bizarres.

Eiyuden Chronicle : Rising est un RPG d'action se déroulant dans le même monde qu'Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes. Découvrez des mécanismes de combat et d'amélioration de ville rapides en aidant une ville en difficulté à se reconstruire après un tremblement de terre. Résolvez les différends entre les aventuriers et les locaux et approfondissez vos liens avec les divers personnages du jeu.

Nobunaga's Ambition : Taishi, un titre de stratégie de Koei Tecmo, permet aux joueurs de devenir un Daimyō et de gouverner un clan. Améliorez votre pays grâce à l'administration civile, à la diplomatie et à la puissance militaire tout en visant la grandeur dans ce jeu de simulation historique.

Alternate Jake Hunter : Daedalus The Awakening of Golden Jazz est un roman visuel de thriller policier se déroulant à New York. Résolvez des mystères, interrogez des suspects et découvrez la vérité derrière la mort du grand-père du protagoniste dans ce mystère de meurtre palpitant.

Mach de mêlée de River City !! ramène le « Combattez-le ! » fait partie de la série Renegade/River City, connue pour son succès à la fin des années 80. Avec 30 équipes, 180 personnages et plus de 250 mouvements spéciaux différents, cette version optimisée permet à quatre joueurs de s'affronter simultanément. Les commandes simples permettent aux amis et à la famille de participer facilement, ou vous pouvez défier des joueurs du monde entier en ligne.

Grandia, un RPG PS1 classique, revient avec son système de combat stratégique révolutionnaire. Embarquez pour un voyage épique en incarnant Justin, un jeune aventurier, et découvrez les mystères d'une civilisation perdue. Améliorée avec le rendu ascendant, le rembobinage, la sauvegarde rapide et les filtres vidéo personnalisés, cette version de Grandia offre une expérience encore plus immersive.

Jet Moto, un jeu de course de motocross PS1 de nouvelle génération, propose 10 pistes intenses pour les amateurs de sensations fortes. Prenez le contrôle d'un vélo aérien sauvage capable de réaliser des cascades à couper le souffle et affrontez 20 coureurs sur différents terrains. Prenez de l'air au-dessus de la terre, de la mer, de la glace et de la neige dans cette expérience de course à indice d'octane élevé.

Avec une gamme aussi diversifiée et passionnante, le catalogue de jeux PlayStation de novembre offre quelque chose pour chaque joueur. Que vous soyez amateur d'aventures de braquage, de RPG, de jeux de réflexion ou d'action rapide, il y a un titre à votre goût. Préparez-vous pour un mois d'expériences de jeu immersives sur votre console PlayStation.

Questions fréquentes

1. Puis-je jouer à Teardown si je ne suis pas membre PlayStation Plus Extra ou Premium ?

Non, Teardown est exclusivement disponible pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium.

2. Tous les DLC sont-ils inclus dans Dragon's Dogma : Dark Arisen ?

Oui, tous les DLC payants précédemment publiés sont inclus dans Dragon's Dogma: Dark Arisen, ce qui en fait la version ultime du jeu.

3. Combien de combinaisons sont jouables dans Mobile Suit Gundam : Extreme vs Maxi Boost On ?

Plus de 180 combinaisons provenant de 36 titres de la version arcade sont jouables dans Mobile Suit Gundam : Extreme vs. Maxi Boost On, ainsi que deux combinaisons supplémentaires jamais vues dans la version arcade auparavant.

4. Puis-je jouer à Dead Island : Riptide Definitive Edition en mode coopératif ?

Oui, Dead Island : Riptide Definitive Edition propose une véritable coopération à 4 joueurs basée sur une histoire pour une expérience multijoueur passionnante.

5. Qu'est-ce qui rend Superliminal unique ?

Superliminal est un jeu de réflexion à la première personne qui défie les joueurs avec des énigmes impossibles basées sur la perspective et des illusions d'optique. Il présente un monde sobre, une narration intrigante et des éléments qui défient les attentes conventionnelles.