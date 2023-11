Sony ajoute un jeu controversé au catalogue PlayStation Plus

Sony a récemment été critiqué pour les titres ternes ajoutés à son service PlayStation Plus au cours des derniers mois. Cependant, la société semble avoir pris une mesure audacieuse en incluant le jeu très controversé, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, dans son catalogue pour 2023.

La décision a suscité des réactions mitigées parmi les joueurs. Si certains sont déçus de cet ajout, d’autres trouvent de l’humour dans ce choix controversé. Sorti il ​​y a quelques mois à peine en mai, Le Seigneur des Anneaux : Gollum n'a pas réussi à impressionner les joueurs avec ses missions banales, ses visuels sans intérêt et son gameplay répétitif. Sans surprise, il détient actuellement une note « plutôt négative » sur Steam.

Les critiques entourant le jeu étaient si sévères que même son développeur, Daedalic Entertainment, s'est senti obligé de publier une déclaration s'excusant pour les lacunes. Peu de temps après la sortie du jeu, le studio de développement a dû fermer ses portes et a décidé de se concentrer sur la publication.

Alors que les prétendants au Jeu de l’année 2023 réchauffent la scène du jeu vidéo, il est peu probable que Le Seigneur des Anneaux : Gollum reçoive des distinctions. Ses performances médiocres et son accueil négatif en font un ajout banal au catalogue PlayStation Plus.

Dans le même ordre d’idées, les joueurs peuvent s’attendre à un prochain jeu d’aventure appelé Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire. Combinant des éléments de titres populaires comme Stardew Valley et l'univers bien-aimé de la Terre du Milieu, ce jeu devrait sortir en 2024. Espérons qu'il offrira une expérience plus captivante et plus agréable aux fans de la franchise Le Seigneur des Anneaux.

Foire aux Questions

1. Quelle est la note du Seigneur des Anneaux : Gollum ?

Le Seigneur des Anneaux : Gollum a actuellement une note « plutôt négative » sur Steam.

2. Y a-t-il eu une controverse autour de la sortie du Seigneur des Anneaux : Gollum ?

Oui, le jeu a été critiqué pour ses missions sans imagination, ses environnements fades, ses graphismes médiocres et son gameplay répétitif. Le développeur, Daedalic Entertainment, a même présenté ses excuses pour les défauts du jeu.

3. Que peuvent attendre les joueurs du Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire ?

Le Seigneur des Anneaux : Tales of the Shire est un prochain jeu d'aventure qui combine des éléments de Stardew Valley et de l'univers de la Terre du Milieu. Il devrait sortir en 2024, offrant aux fans une expérience de jeu unique.