PlayStation ravit les utilisateurs avec des objets de collection exclusifs gratuits

By

Les passionnés de PlayStation vont se régaler en décembre, alors que Sony récompense les joueurs avec une gamme d'objets de collection uniques pour jouer à certains jeux. La meilleure partie? Ces trophées et modèles numériques peuvent être acquis sans avoir besoin d'un abonnement PlayStation Plus.

Bien que les trophées PlayStation soient comparables aux succès Xbox ou Steam, cette offre spéciale comprend des modèles 3D débloqués en accomplissant des tâches spécifiques ou en atteignant un certain jalon de temps de jeu dans un jeu. Une récompense exceptionnelle est une délicieuse interprétation numérique de la console portable de Sony, le PlayStation Portal. Malgré le scepticisme initial, cet article très recherché s'est vendu avant son lancement officiel, défiant les attentes des fans et prouvant sa popularité.

Les autres objets de collection proposés sont inspirés des derniers jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 acclamés. Imaginez avoir un vaisseau spatial cool de Destiny 2 dans votre collection numérique ou un adorable dinosaure mécanique miniature d'Horizon : Forbidden West. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus fantaisiste, les joueurs peuvent réclamer des chaussettes de collection numériques floues ornées de jolies oreilles de lapin en jouant à Jusant, Wildmender, Outer Wilds ou Skabma – Snowfall. Pour les joueurs les plus courageux qui relèvent des défis difficiles, un objet de collection du premier boss du jeu, le Parade Master, attend.

Ces incroyables récompenses peuvent être réclamées entièrement gratuitement, à condition que les conditions préalables soient remplies. Aucun abonnement PlayStation Plus n'est requis, ce qui en fait une offre inclusive pour tous les utilisateurs PlayStation.

Alors, ne manquez pas cette incroyable opportunité d'enrichir votre collection numérique et de commémorer vos exploits en matière de jeu. Rendez-vous dès maintenant sur le portail PlayStation et récoltez les fruits de vos prouesses en matière de jeu.

En savoir plus dans l'histoire Web : PlayStation ravit les utilisateurs avec des objets de collection exclusifs gratuits