Fortnite OG emmène les joueurs dans un voyage nostalgique à travers le temps

Fortnite Battle Royale remonte le temps avec sa dernière saison, Fortnite OG. Ce nouveau chapitre passionnant permet aux joueurs de revisiter l'île Fortnite BR originale, en commençant par un retour en arrière jusqu'au chapitre 1 de la saison 5. Chaque mise à jour majeure ramènera un morceau de l'histoire de Fortnite, permettant aux joueurs de vivre différentes phases du chapitre 1 chaque semaine.

Dans Fortnite OG, les joueurs peuvent parcourir les rues de Tilted Towers avec des caddies, se rendre à Greasy Groves et revivre la nostalgie avec le fusil d'assaut original. La saison offre la possibilité de jouer dans les modes Battle Royale et Zero Build, donnant aux joueurs la possibilité de s'immerger pleinement dans l'expérience Fortnite OG.

A chaque mise à jour majeure, Fortnite OG dévoilera différents éléments du passé. Certains éléments non stockés ne seront disponibles que temporairement, tandis que d'autres pourront rester dans le jeu pendant toute la durée de Fortnite OG ou apparaître dans plusieurs mises à jour. Cette tournure passionnante permet aux joueurs d’explorer différentes époques de Fortnite et d’être témoins de l’évolution du jeu.

FAQ:

Q : Que peuvent attendre les joueurs de Fortnite OG ?

R : Fortnite OG permet aux joueurs de revisiter différentes phases du chapitre 1, en ramenant des éléments emblématiques des saisons passées.

Q : Tous les éléments non stockés seront-ils disponibles de manière permanente ?

R : Même si certains objets ne seront disponibles que pendant une durée limitée, d'autres pourront rester dans le jeu pendant toute la durée de Fortnite OG ou apparaître dans plusieurs mises à jour.

Q : Les joueurs peuvent-ils découvrir Fortnite OG dans différents modes ?

R : Oui, les joueurs peuvent profiter de Fortnite OG dans les modes Battle Royale et Zero Build.

En plus des mises à jour passionnantes du gameplay, les développeurs ont également introduit l'OG Shop, qui propose des sélections organisées d'articles classiques, mashup et nouveaux. Ces articles ne seront disponibles que pour une durée limitée, car une nouvelle sélection sera introduite quotidiennement dans la boutique à 4h00 (heure du Pacifique). Les joueurs peuvent trouver plus de détails sur l’OG Pass et l’OG Shop sur le site officiel de Fortnite.

Pour participer à la fête et plonger dans le monde nostalgique de Fortnite OG, les joueurs peuvent télécharger le jeu gratuitement. La seule question maintenant est : « Où allez-vous déposer ? »