De nouvelles opportunités dévoilées avec le planétarium amélioré de SUNY Oswego

Le planétarium Shineman de SUNY Oswego a récemment fait l'objet d'importantes mises à jour et rénovations, entraînant une technologie étendue, une facilité d'utilisation améliorée et de meilleures opportunités d'apprentissage pour les étudiants poursuivant la mineure en astronomie. Le processus de mise à niveau, qui a débuté il y a plus d'un an, visait à remédier aux limites du logiciel précédent du planétarium, Starry Night.

Sous la direction de Natalia Lewandowska, directrice du planétarium et professeur adjoint de physique à SUNY Oswego, le parcours de mise à niveau a commencé par une visite d'un atelier à Chadds Ford, en Pennsylvanie. L'atelier a révélé que la société derrière Starry Night, Spitz Inc., avait été acquise par Cosm, une autre société de planétarium, conduisant à l'arrêt de Starry Night et à l'introduction d'un nouveau système logiciel amélioré appelé Digistar.

Grâce à une généreuse subvention du Shineman Endowed Fund, les mises à niveau du planétarium comprenaient non seulement de nouveaux logiciels, mais également le matériel informatique nécessaire et des itérations Windows mises à jour. Lewandowska a expliqué que l'ensemble du planétarium fonctionne désormais sur deux ordinateurs récemment remplacés exécutant Digistar 7.

L'adoption de Digistar 7 reflète l'évolution rapide de la technologie. Ses mises à niveau continues offrent de nouvelles fonctionnalités et capacités, notamment la possibilité de connecter le planétarium à Internet pour la première fois. Cette connectivité permet aux techniciens de Spitz Inc. de résoudre à distance tout problème ou problème en accédant au logiciel du planétarium en ligne.

La connexion en ligne facilite également la collaboration et la sophistication dans la création de spectacles de planétarium. Digistar 7 donne accès à une base de données cloud d'actifs créés par la communauté et de données astronomiques internationales à jour, permettant des présentations dynamiques et innovantes. Les étudiants peuvent désormais observer la Voie lactée dans divers spectres lumineux, tels que les rayons gamma, permettant une compréhension plus immersive et plus complète des phénomènes célestes.

Ces progrès ont déclenché le développement de nouvelles opportunités d'apprentissage pour les étudiants de SUNY Oswego. Le projet d'introduire un cours de planétarium à l'automne de l'année prochaine permettra aux étudiants d'apprendre les subtilités de la création de leurs propres spectacles. Ce cours sera particulièrement bénéfique pour ceux qui poursuivent une mineure en astronomie.

Les planétariums SUNY Oswego entretiennent un héritage au service de la communauté universitaire depuis les années 1960. En adoptant une technologie de pointe et en favorisant la collaboration entre les passionnés d'astrophysique, le planétarium Shineman amélioré perpétue cette tradition tout en propulsant les étudiants vers de nouvelles frontières passionnantes de l'exploration astronomique.

Foire aux Questions

Quel était le nom du précédent système logiciel utilisé par le planétarium de SUNY Oswego ?

Le précédent système logiciel utilisé par le planétarium de SUNY Oswego s'appelait Starry Night.

Quel est le nom du système logiciel mis à niveau ?

Le système logiciel mis à niveau s'appelle Digistar 7.

Quelles améliorations ont été apportées au planétarium ?

Le planétarium a reçu des mises à jour de ses logiciels, de son matériel et de ses systèmes d'exploitation, ce qui a permis d'élargir la technologie, d'améliorer la facilité d'utilisation et d'améliorer les possibilités d'apprentissage.

Comment la connexion du planétarium à Internet a-t-elle profité à l’établissement ?

La connexion Internet permet aux techniciens de Spitz Inc. d'accéder à distance au logiciel du planétarium et de le dépanner, permettant ainsi une assistance rapide et efficace.

Quelles nouvelles opportunités d’apprentissage ont été créées pour les étudiants ?

Le logiciel mis à niveau a ouvert la voie à l'introduction d'un cours de planétarium, où les étudiants peuvent apprendre à créer leurs propres spectacles. Cette opportunité est particulièrement précieuse pour ceux qui poursuivent une mineure en astronomie.