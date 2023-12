Présentation des capacités de transcription étendues dans Pixel Recorder

By

Pixel Recorder, l'application de transcription populaire optimisée par Gemini Nano, a reçu une mise à jour importante qui étend ses capacités de transcription. La dernière version de l'application, 4.2.20231031, introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Transcrire à nouveau » qui permet aux utilisateurs de générer des transcriptions dans des langues non actuellement prises en charge par la fonctionnalité Live Transcription.

Avec Transcribe à nouveau, les utilisateurs peuvent accéder à un large éventail de langues pour transcrire leurs enregistrements audio. Cela inclut des langues telles que le bengali, le kannada, le bulgare, le khmer, le chinois mandarin, le coréen, le malayalam, le tchèque, le danois, le portugais, le néerlandais, le russe, l'anglais (avec divers accents et régions), le swati, l'espagnol, le finnois, le suédois, le français et le tamoul. , allemand, setswana, hindi, turc, hongrois, tsonga, indonésien, venda, italien, vietnamien, japonais et isiXhosa.

Pour utiliser à nouveau la fonctionnalité Trancrire, les utilisateurs doivent simplement télécharger leur enregistrement audio sur les serveurs de Google. L'application utilise ensuite la technologie de synthèse vocale standard de Google pour transcrire l'audio dans la langue sélectionnée. Pendant le processus de transcription, les utilisateurs peuvent suivre la progression via une carte « Traitement » dans l'application.

Il est important de noter que Transcribe ne peut pas non plus être utilisé pour améliorer la qualité des transcriptions existantes. La fonctionnalité est spécifiquement conçue pour générer de nouvelles transcriptions dans des langues non prises en charge par Live Transcription.

La mise à jour précédente de Pixel Recorder a apporté plusieurs autres fonctionnalités utiles à l'application. Cela incluait la possibilité de favoris ou d'enregistrer des favoris, de sélectionner les préférences des canaux audio (mono ou stéréo) et une capacité de « Détecter la langue » pour les étiquettes des haut-parleurs.

La dernière version de Pixel Recorder, avec ses capacités de transcription étendues, est désormais disponible en téléchargement. Que vous ayez besoin de transcrire des enregistrements audio dans différentes langues ou que vous souhaitiez profiter des autres fonctionnalités de l'application, Pixel Recorder reste un outil puissant de transcription et de gestion audio.