Nouvel article : Pikmin 4 établit des records de ventes, faisant allusion à l'avenir de la série

Pikmin 4, le dernier opus de la bien-aimée série Pikmin, a connu un succès remarquable depuis sa sortie sur Nintendo Switch. Nintendo a annoncé que Pikmin 4 est devenu le jeu le plus vendu de la franchise, dépassant tous les autres jeux Pikmin avec 2.5 millions d'unités vendues dans le monde. Cette réalisation met en évidence la popularité durable et l'attrait de la série Pikmin auprès des fans nouveaux et de longue date.

Le succès de Pikmin 4 peut être attribué à divers facteurs. Un facteur important est sans aucun doute la vaste base d’installation de la Nintendo Switch, qui a atteint le nombre remarquable de 130 millions d’unités. La large base d’utilisateurs a fourni une audience substantielle à Pikmin 4 dès son lancement. Nintendo a également utilisé des stratégies marketing intelligentes pour accroître la notoriété du jeu avant sa sortie. Par exemple, ils ont inclus des œufs de Pâques Pikmin dans Super Nintendo World à Universal Studios et des références dans The Super Mario Bros. Movie. De plus, Nintendo a publié des versions HD des deux premiers jeux Pikmin sur Nintendo Switch, ravivant l'intérêt pour la franchise et générant de l'anticipation pour le nouvel opus.

Au Japon, où Pikmin a suscité un public particulièrement enthousiaste, Nintendo a organisé de courts quiz Pikmin sur les écrans vidéo des trains, faisant découvrir aux voyageurs les charmants personnages et le gameplay de la série. La disponibilité des produits Pikmin a également offert aux fans la possibilité d'interagir avec Pikmin dans divers aspects de leur vie. Ces efforts, ainsi que la popularité durable de la chanson Pikmin présentée dans la publicité télévisée du jeu original, ont créé un sentiment de nostalgie parmi les joueurs qui ont grandi avec la franchise, profitant désormais de Pikmin 4 aux côtés de leurs propres enfants.

Au milieu du succès de Pikmin 4, des spéculations surgissent sur ce qui attend la série. Les critiques élogieuses et les chiffres de ventes exceptionnels de Pikmin 4 rendent très probable que Nintendo continue à investir dans les futurs titres Pikmin. Alors que la sortie de Pikmin 5 pourrait être dans quelques années, les pensées de suites potentielles tourbillonnent dans l'esprit des fans. Peut-être que le très attendu Pikmin 5 ornera le monde du jeu lorsque la très attendue console Switch 2 atteindra son sixième anniversaire.

Nintendo fait déjà des projets pour l'avenir, avec des rumeurs qui circulent sur le lancement de sa console de nouvelle génération, la Switch 2, qui devrait arriver en 2024. Les initiés indiquent que la Switch 2 conservera le mode portable de la Switch d'origine et comportera un Écran LCD pour réduire les coûts de fabrication. Bien que les détails sur la compatibilité avec les jeux Switch actuels restent incertains, l'engagement de Nintendo en faveur de l'innovation et de l'engagement de ses fans garantit que la série Pikmin continuera d'être un élément fondamental de sa gamme de jeux.

