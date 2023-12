De nouvelles entreprises poussent dans le centre de la Pennsylvanie

By

Ces derniers mois, le centre de la Pennsylvanie a vu une vague de nouvelles entreprises ouvrir leurs portes. Des restaurants et magasins de détail aux magasins spécialisés et prestataires de services, la région connaît une vague de croissance et d’expansion économique.

Un ajout notable à la région est Gettysburg Smoothie Co., qui a ouvert un nouveau site au Gettysburg College. Ce restaurant sain propose une variété de délicieux smoothies aux étudiants et à la communauté locale.

Une autre ouverture passionnante est Alpha Pet Stop à Reading, dans le comté de Berks. Cette animalerie propose une large gamme de produits et services pour animaux de compagnie, notamment des services de toilettage professionnels. L'événement d'ouverture a eu lieu en partenariat avec la ville de Reading, réunissant les propriétaires d'animaux et les amoureux des animaux de la communauté.

Le comté de Cumberland a également vu son lot de nouvelles entreprises. Libre Skateboarding, un détaillant spécialisé dans les skateboards, vêtements et équipements, a déménagé de Chambersburg à Carlisle. Les autorités de logement et de réaménagement du comté de Cumberland ont également annoncé leur intention d'ouvrir un parc de planches à roulettes intérieur en 2024.

Dans le canton d'East Pennsboro, le Ace Pickleball Club devrait ouvrir une installation intérieure au printemps prochain. Ce club, situé à Pennsboro Commons, comprendra 10 courts intérieurs dotés d'une technologie de pointe pour la diffusion en direct et la relecture instantanée.

Pendant ce temps, Mechanicsburg accueille Golf Galaxy, un magasin de détail proposant une large gamme d'équipements, de vêtements et de chaussures de golf. Les amateurs de golf peuvent également bénéficier de services supplémentaires tels que des cours, des réparations, des ajustements personnalisés et la location de simulateurs.

De nombreuses autres nouvelles entreprises ont vu le jour dans diverses municipalités et comtés du centre de la Pennsylvanie, contribuant ainsi à la croissance économique de la région. Des magasins de tacos aux studios de photographie, ces nouveaux établissements apportent diversité et vitalité aux communautés locales.

Alors que le paysage des affaires continue d'évoluer, le centre de la Pennsylvanie reste une destination attractive pour les entrepreneurs et les investisseurs. L'économie robuste de la région et son environnement commercial favorable constituent un terrain fertile pour le développement de nouvelles entreprises.