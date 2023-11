Présentation des charmantes montres Mickey Mouse de Philip Stein et Disney

By

Pour célébrer le siècle de contes intemporels et de personnages bien-aimés de Disney, la marque de montres de luxe Philip Stein s'est associée à Disney pour créer une collection de montres en édition limitée. Ces montres enchanteresses rendent hommage à Mickey Mouse, le personnage de dessin animé bien-aimé de Disney, qui a conquis le cœur de générations.

La collection présente deux designs captivants qui font revivre des souvenirs magiques. Une montre présente Mickey Mouse portant un barong classique sur le cadran, rendant hommage à ses fans philippins. Cet objet de collection unique est un incontournable pour tout amateur de Disney.

L'autre dessin représente Mickey dans son ensemble emblématique, avec son short rouge, ses chaussures jaunes et ses gants blancs. Ce design ajoute instantanément une touche de charme intemporel et ludique à n’importe quel look. Chaque garde-temps de la collection Disney allie un savoir-faire exquis à une technologie moderne, une caractéristique des montres Philip Stein.

Avec un boîtier de 38 mm adapté à tous les genres, un bracelet en acier inoxydable, un mouvement à quartz de précision, une résistance à l'eau de 3 ATM, un verre saphir résistant aux rayures et un luxueux cadran en nacre, ces montres offrent une élégance discrète pour un usage quotidien.

Ce qui distingue ces montres, c'est la technologie exclusive de fréquence naturelle de Philip Stein. Cette fonctionnalité innovante améliore le champ biomagnétique du corps, contribuant ainsi potentiellement à réduire le stress, à améliorer les fonctions cognitives et à améliorer la qualité du sommeil.

Limitée à seulement 500 pièces, chaque montre Disney x Philip Stein est numérotée individuellement, rappelant aux porteurs l'exclusivité de leur garde-temps. Les montres sont accompagnées de coffrets spéciaux sur le thème de Disney, ornés de Mickey Mouse sur l'étiquette, et comprennent un petit bouton en forme d'oreilles de souris emblématiques de Mickey pour une touche ludique supplémentaire.

Pour célébrer le lancement de ces garde-temps exclusifs aux Philippines et partager la magie des 100 ans d'héritage de Disney, la collection est disponible exclusivement dans les boutiques Philip Stein du pays. Découvrez l'enchantement de ces montres de bien-être de luxe en explorant la collection organisée sur shop.lucerneluxe.com.

QFP

1. Les montres Mickey Mouse sont-elles disponibles dans le monde entier ?

Non, ces garde-temps en édition limitée sont exclusivement disponibles aux Philippines.

2. Combien de montres y a-t-il dans la collection ?

Seulement 500 pièces de chaque garde-temps sont disponibles, ce qui les rend véritablement exclusives.

3. Qu'est-ce que la technologie de fréquence naturelle de Philip Stein ?

La technologie de fréquence naturelle de Philip Stein est une fonctionnalité innovante qui améliore le champ biomagnétique du corps, offrant potentiellement divers avantages en matière de bien-être tels que la réduction du stress, l'amélioration des fonctions cognitives et une meilleure qualité du sommeil.

4. Tout le monde peut-il porter ces montres ?

Oui, les montres sont conçues avec un boîtier de 38 mm qui peut être porté par n’importe quel sexe.

5. Où puis-je trouver la collection Disney x Philip Stein ?

La collection est exclusivement disponible dans les boutiques Philip Stein du pays aux Philippines.