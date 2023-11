Nouvelles découvertes en réalité virtuelle : Phantom Touch Illusion

By

La réalité virtuelle (VR) a révolutionné la façon dont nous vivons les jeux et les divertissements, mais son potentiel va bien au-delà de ces domaines. Des chercheurs de l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne ont récemment fait une découverte fascinante en réalité virtuelle qui met en lumière la perception humaine.

Dans une étude impliquant 36 volontaires, les chercheurs ont créé des scénarios de réalité virtuelle dans lesquels les participants interagissaient avec leur propre corps à l'aide d'objets virtuels. À leur grande surprise, les participants ont rapporté avoir ressenti une sensation de picotement à l'endroit où l'objet virtuel est entré en contact avec leur corps. Ce phénomène, que les chercheurs ont baptisé « illusion du toucher fantôme », se produisait même dans les cas où il n'y avait aucun contact physique entre l'objet virtuel et le corps.

"C'est une découverte fascinante car elle démontre que les gens peuvent avoir des sensations tactiles dans la réalité virtuelle, même sans véritable contact physique", explique le Dr Artur Pilacinski, premier auteur de l'étude.

Les chercheurs ont également découvert que l’illusion du toucher fantôme était signalée par les participants même lorsqu’ils touchaient des parties de leur corps qui n’étaient pas visibles dans l’environnement de réalité virtuelle. Cela suggère que notre perception de notre corps et de nos sensations corporelles n'est pas uniquement basée sur des signaux visuels, mais plutôt sur une combinaison complexe d'entrées sensorielles et de notre représentation interne de notre corps.

Les implications de cette découverte sont importantes. Cela approfondit notre compréhension de la perception humaine et ouvre de nouvelles possibilités de recherche dans des domaines tels que les neurosciences et la médecine. En étudiant l'illusion du toucher fantôme, les chercheurs pourraient mieux comprendre les maladies et les troubles neurologiques qui affectent la perception qu'a un individu de son propre corps.

L'équipe de recherche de l'Université de la Ruhr à Bochum prévoit de poursuivre ses recherches sur l'illusion du toucher fantôme et ses processus sous-jacents dans le cadre de sa collaboration avec l'Université du Sussex. Cette recherche vise à élucider davantage la base neuronale de ce phénomène intrigant.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence le pouvoir de la réalité virtuelle pour découvrir de nouvelles informations sur l’esprit et la perception humains. À mesure que la technologie VR continue de progresser, nous pouvons nous attendre à de nouvelles découvertes passionnantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que la réalité virtuelle (VR) ?

R : La réalité virtuelle (VR) est une technologie qui simule un environnement tridimensionnel réaliste, généralement à l'aide d'un casque ou de lunettes. Il plonge l'utilisateur dans un monde numérique, lui permettant d'interagir et d'expérimenter des objets et des environnements virtuels.

Q : Qu’est-ce que l’illusion du toucher fantôme ?

R : L'illusion du toucher fantôme est un phénomène de réalité virtuelle dans lequel les utilisateurs ressentent une sensation de picotement ou de picotement comme s'ils étaient touchés par un objet virtuel, même en l'absence de contact physique.

Q : Comment l’illusion du toucher fantôme peut-elle être appliquée en médecine ?

R : L’illusion du toucher fantôme a le potentiel d’approfondir notre compréhension des maladies et troubles neurologiques qui affectent la perception du corps. En étudiant cette illusion, les chercheurs pourraient découvrir des informations susceptibles de faciliter le diagnostic et le traitement de telles affections.

Q : Existe-t-il d’autres illusions sensorielles dans la réalité virtuelle ?

R : La réalité virtuelle offre une plateforme unique pour étudier les perceptions sensorielles et les illusions. Les chercheurs ont également observé d’autres illusions en VR, comme la sensation de flotter ou la sensation de présence dans un environnement virtuel. Ces illusions fournissent des informations précieuses sur le traitement cérébral des entrées sensorielles dans des environnements virtuels.