Gamer Points : gagnez de l'argent en jouant à vos jeux préférés

By

Gamer Points, une startup philippine, vise à révolutionner l'industrie du jeu en fournissant une plate-forme où les joueurs peuvent gagner passivement de l'argent réel tout en jouant à leurs jeux préférés. La plate-forme de technologie publicitaire diffuse des publicités à des moments opportuns du jeu, par exemple après avoir battu un boss coriace ou éliminé tous les autres joueurs de l'équipe ennemie. Ces publicités sont conçues pour être discrètes et apparaissent sous forme de fenêtres contextuelles de notification à l'écran.

Le co-fondateur Johannes Cortez a eu l’idée pendant la pandémie lorsque les jeux cryptographiques pour gagner comme Axie Infinity ont gagné en popularité. Cortez souhaitait créer un moyen permettant aux joueurs de gagner de l'argent réel grâce aux jeux auxquels ils aiment jouer, sans se limiter à des jeux spécifiques comme dans Axie Infinity.

Gamer Points se positionne comme un complément aux expériences de jeu des joueurs, offrant un bonus agréable plutôt que quelque chose avec lequel ils sont obligés de s'engager. La plate-forme vise à offrir des expériences de jeu amusantes tout en permettant aux joueurs de gagner de l'argent.

Utiliser les Gamer Points est simple. Les joueurs téléchargent et installent le client, qui s'exécute en arrière-plan pendant qu'ils jouent à des jeux pris en charge. Les publicités sont automatiquement diffusées pendant les temps d'arrêt du jeu. Actuellement, le client prend en charge des jeux comme Dota 2 et CS:GO, mais d'autres jeux devraient être ajoutés à l'avenir.

Les joueurs peuvent gagner des GP, la monnaie virtuelle de la plateforme, en regardant simplement les publicités qui apparaissent sur leurs écrans. Ils peuvent gagner encore plus en interagissant avec les publicités, par exemple en regardant une vidéo ou en convertissant une vente. Les streamers vérifiés peuvent également diffuser leur gameplay et augmenter leurs chances d'engagement grâce à un chatbot spécialisé.

La plateforme conviviale prévoit également d’offrir du contenu précieux aux joueurs, notamment des tutoriels et des critiques des derniers jeux. Les joueurs peuvent partager du contenu original et gagner des GP en échange, créant ainsi une plateforme de contenu généré par les utilisateurs qui profite à la communauté des joueurs.

Les Gamer Points ne sont pas un jeton cryptographique mais une monnaie virtuelle au sein de la plateforme qui a une valeur équivalente à l'argent réel. Les utilisateurs peuvent convertir leur GP en argent réel envoyé sur leurs comptes bancaires ou l'utiliser pour acheter des cadeaux de jeu sur le marché de la plateforme.

Bien qu'actuellement disponible uniquement sur PC, Gamer Points prévoit de lancer des versions console et mobile du client. Cette plateforme innovante vise à faire du jeu non seulement un passe-temps mais aussi une expérience productive et enrichissante pour les joueurs aux Philippines.

Sources:

– Rappler (article source)