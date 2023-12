Vous cherchez un ami à quatre pattes ? Rencontrez Brandy et Megan à la Société Humanitaire Cascades

Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et votre maison à un adorable animal de compagnie ? Brandy et Megan, deux adorables animaux de la Société Humanitaire Cascades, attendent avec impatience de trouver leur foyer pour toujours. Brandy, la douce et affectueuse chienne rouge d'un an, cherche quelqu'un qui la couvrira d'amour et la laissera être un chien de compagnie. Elle aime passer du temps à l'extérieur et est de nature joueuse, surtout lorsqu'il s'agit de courir après des balles de tennis. Brandy est peut-être un peu timide au début, mais avec une famille patiente et solidaire, elle deviendra un chien confiant et heureux.

Megan, quant à elle, est une petite fille de deux ans unique et charmante avec des marques frappantes. Elle adore jouer avec ses jouets et apprécie la compagnie de ses humains. Megan est une chatte assez indépendante qui ne la dérangera pas si vous devez partir travailler pendant la journée, mais elle vous accueillera avec amour et ronronnera à votre retour à la maison. Comme Brandy, Megan est stérilisée, à jour sur ses vaccins et micropucée.

Si vous pensez que Brandy ou Megan pourraient être le complément parfait à votre famille, nous vous encourageons à visiter la Cascades Humane Society située au 1515 Carmen Drive. Le refuge est ouvert de midi à 6 heures du mardi au samedi, vous donnant ainsi l'occasion de rencontrer ces adorables animaux de compagnie. Les frais d'adoption couvrent la castration ou la stérilisation, les vaccinations, la micropuce et la protection antiparasitaire. De plus, les adoptants reçoivent un bilan de santé gratuit réalisé par l'un des 24 vétérinaires locaux.

La Société Humanitaire Cascades se consacre non seulement à trouver des foyers pour les animaux, mais également à aider la communauté. Ils offrent un programme d'assistance à la stérilisation et à la stérilisation qui comprend divers services tels que des vaccins, des tests contre le ver du cœur et des procédures dentaires. La société gère également un Pet Food Pantry pour soutenir les familles confrontées à des difficultés financières. Si vous envisagez d'adopter Brandy, Megan ou tout autre animal de compagnie, vous pouvez postuler sur leur site Web. Pour plus d'informations, appelez le 517-787-7387.

Ne manquez pas l'occasion d'apporter de la joie et de la camaraderie dans votre vie. Visitez la Société Humanitaire Cascades et découvrez l'amour infini que Brandy, Megan et les autres animaux de compagnie ont à offrir.