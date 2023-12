Temps et patience : guérir un chien de sauvetage

Le temps guérit toutes les blessures, même celles de nos amis à quatre pattes. Lorsque ma famille a adopté Archie, un labrador jaune, pendant la pandémie, nous savions qu’il souffrait de problèmes physiques et mentaux auxquels il fallait remédier. Même s'il n'a pas été facile de traiter ses angoisses, la combinaison du temps et du Prozac pour chien a fait une différence significative dans son bien-être.

Archie a eu du mal à rester seul. Il aboyait sans cesse, grimpait sur les meubles et devenait destructeur dans la cuisine. Même si nous ne sortions pas souvent à cause de la pandémie, nous avons dû embaucher quelqu'un pour être avec lui lorsque nous le faisions. Les médicaments prescrits par notre vétérinaire et les produits naturels ne semblaient pas avoir beaucoup d'effet, et lors d'un incident, Archie a consommé tout un sac de produits à mâcher au CBD, ce qui a entraîné des conséquences désagréables.

Cependant, au fil du temps, nous avons remarqué un changement dans le comportement d'Archie. Nous avons décidé d'essayer une approche différente : enregistrer une conférence Zoom donnée par ma femme, Ruth, et la diffuser sur un cadre photo parlant pendant notre absence. La vue de l'image et de la voix de Ruth semblait procurer un sentiment de réconfort à Archie. Nous avons également installé des caméras Ring dans la maison pour surveiller ses activités, ce qui a révélé qu'il se promenait un peu puis s'installait près de la porte du bureau, où passait l'enregistrement.

Même s'il y a eu quelques obstacles en cours de route, comme Archie poussant la porte du bureau, nous avons continué la routine. Nous avons également apporté des modifications à la maison pour éviter tout incident, comme sécuriser la poubelle et vider les comptoirs de nourriture. De plus, nous avons commencé à emmener Archie avec nous pour de petites courses, lui permettant de découvrir de nouveaux environnements et interactions.

Même si Archie a encore des angoisses et des caprices persistants, nous avons appris que la guérison prend du temps, tant pour les humains que pour les animaux. Nous avons parfois remis en question notre décision de l’adopter, mais en fin de compte, nous sommes reconnaissants de l’avoir dans notre famille. Et il semble qu’il soit également reconnaissant de nous avoir.

Le temps, la patience et la recherche de solutions créatives peuvent faire toute la différence pour les chiens de sauvetage comme Archie. Cela nous rappelle que la guérison n’est pas toujours un processus linéaire, mais qu’avec amour et engagement, nous pouvons aider nos compagnons à quatre pattes à surmonter leurs traumatismes passés et à s’épanouir dans leur nouveau foyer.