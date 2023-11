Nouveau rapport : Atlus brise le moule avec une augmentation de salaire pour le personnel japonais

Dans une démarche surprenante et contraire aux tendances actuelles du marché du travail, le développeur-éditeur Atlus aurait augmenté les salaires annuels de son personnel japonais de 15 pour cent. Alors que d'autres entreprises de l'industrie du jeu vidéo sont en proie à des licenciements et à des fermetures de studios, Atlus investit dans ses employés dans le but d'attirer et de retenir les talents.

Atlus, le créateur de jeux populaires comme Persona et Shin Megami Tensei, s'apprête à augmenter le salaire de base des nouveaux diplômés universitaires de 257,000 300,000 yens à 1,981 15 yens (2024 XNUMX dollars) par mois. En outre, tous les employés bénéficieront d'une augmentation de XNUMX % de leur salaire annuel à partir d'avril XNUMX. Cette décision vise à rendre Atlus plus compétitif à l'échelle mondiale et à créer un environnement dans lequel les employés peuvent exceller avec un revenu stable.

Ce qui distingue encore plus Atlus, c'est son projet de verser des primes de performance financées par les bénéfices mondiaux. Le succès de l'entreprise avec des jeux comme Etrian Odyssey Nexus et Persona 5 lui a donné la reconnaissance et les moyens financiers nécessaires pour investir dans l'amélioration de sa structure de rémunération et améliorer davantage le développement de jeux et les performances commerciales.

La tendance dominante dans l’industrie du jeu vidéo a été marquée par une vague de licenciements et de fermetures de studios, imputés à des défis économiques et à d’autres excuses. Cependant, la décision d'Atlus de donner la priorité à ses employés et de réinvestir ses bénéfices dans leur bien-être reflète une approche différente. Créer un environnement de travail favorable et enrichissant peut conduire à une productivité accrue et, en fin de compte, au succès.

Il convient de noter que les salaires des développeurs de jeux au Japon sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis. Selon l'outil de suivi des emplois Glassdoor, le salaire moyen d'un développeur de jeux japonais est d'environ 5,230,356 XNUMX XNUMX yens, ce qui est nettement inférieur au salaire moyen d'un développeur américain. Malgré cela, Atlus démontre son engagement en faveur d'une rémunération équitable et valorise les personnes qui contribuent à ses réalisations.

La décision d'Atlus d'augmenter les salaires de son personnel japonais est un pas louable dans la bonne direction. Espérons que d’autres entreprises du secteur en prendront note et emboîteront le pas, reconnaissant qu’investir dans leurs employés est essentiel pour le succès et la croissance à long terme. Il est temps de donner la priorité au bien-être et à la satisfaction de ceux qui rendent nos jeux préférés possibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Pourquoi Atlus augmente-t-il les salaires de son personnel japonais ?

R : Atlus vise à attirer et à retenir les talents mondiaux, en créant un environnement de travail plus compétitif. L’augmentation salariale fournira également un revenu stable aux employés afin qu’ils puissent donner le meilleur de eux-mêmes.

Q : Comment Atlus prévoit-il d'améliorer davantage le développement de jeux et les performances commerciales ?

R : Atlus prévoit de verser des primes de performance financées par les bénéfices mondiaux, réinvestissant ainsi sa réussite financière dans son activité.

Q : Comment les salaires des développeurs de jeux au Japon se comparent-ils à ceux des États-Unis ?

R : Les salaires des développeurs de jeux au Japon sont considérablement inférieurs à ceux des États-Unis. Le salaire moyen d'un développeur de jeux japonais est d'environ 5,230,356 XNUMX XNUMX yens, soit nettement moins que le salaire moyen d'un développeur américain.

Q : Quel impact l’investissement dans le bien-être des employés peut-il avoir sur la productivité d’une entreprise ?

R : La création d'un environnement de travail favorable et enrichissant peut conduire à une productivité accrue et à la réussite globale d'une entreprise. Les employés heureux sont souvent plus productifs et motivés à faire de leur mieux.