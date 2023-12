La bande-annonce de rechargement de Persona 3 révèle une salle de velours enchanteresse

Dans une récente bande-annonce publiée par ATLUS pour Persona 3 Reload, les fans ont un aperçu de la fascinante Velvet Room. La nouvelle bande-annonce présente la possibilité de fusionner plusieurs Personas pour en créer une toute nouvelle, avec l'aide du propriétaire de Velvet Room, Igor, exprimé par Bin Shimada. De plus, les joueurs peuvent se lancer dans diverses quêtes proposées par la gardienne de la salle, Elizabeth, exprimée par Miyuki Sawashiro, pour gagner des récompenses passionnantes.

Persona 3 Reload devrait sortir le 2 février 2024 dans le monde entier et sera disponible sur plusieurs plateformes, notamment PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam et Microsoft Store. D’ailleurs, le jeu sera également accessible via Xbox Game Pass, pour le plus grand plaisir des abonnés.

La bande-annonce offre un aperçu captivant de la Velvet Room, un lieu où les joueurs peuvent explorer les profondeurs de leur créativité et de leur réflexion stratégique. En fusionnant différentes Personas, les joueurs peuvent libérer le potentiel d’un allié complètement unique et puissant dans leur quête. Les visuels enchanteurs et l’atmosphère immersive de la Velvet Room captiveront à coup sûr les joueurs et ajouteront un nouveau niveau de plaisir à l’expérience de jeu.

Persona 3 Reload promet d'offrir une expérience de jeu de rôle passionnante et immersive, remplie de mécanismes de jeu engageants et d'un scénario riche. Avec l'inclusion de la Velvet Room et de son intrigant système de fusion, les joueurs auront l'opportunité de créer leur Persona ultime et d'élaborer une stratégie pour parvenir à la victoire.

Les fans peuvent regarder la bande-annonce fascinante ci-dessous et se préparer à entrer dans le monde enchanteur de Persona 3 Reload et de Velvet Room.