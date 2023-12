Le nouveau remake de Persona 3 arrive sur plusieurs plateformes en février

Atlus a annoncé la sortie d'un remake très attendu du jeu populaire Persona 3. La nouvelle version, intitulée Persona 3 Reload, sera lancée le 2 février sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. via Windows et Steam.

L'un des principaux points forts de la vidéo récemment dévoilée pour Persona 3 Reload est l'emblématique Velvet Room, un lieu clé de la série. La salle sera dirigée par Igor, avec le célèbre doubleur Bin Shimada assumant le rôle (précédemment exprimé par feu Isamu Tanonaka dans le jeu original). De plus, Miyuki Sawashiro reviendra pour exprimer Elizabeth.

Le remake comportera un système de combat remanié par rapport au jeu original, ainsi que « des graphismes et un gameplay de pointe ». L'audio a également été amélioré pour le remake, avec une toute nouvelle voix off en anglais. Atlus a dévoilé le nouveau casting du doublage anglais, qui donnera vie aux personnages dans cette nouvelle itération.

Les joueurs peuvent s’attendre à se mettre dans la peau d’un étudiant transféré et à plonger dans les mystères du Tartare, une heure qui existe « cachée » entre les jours. Le jeu promet une expérience immersive, où les joueurs réveilleront des pouvoirs incroyables, se battront pour leurs amis et laisseront une impression durable dans leurs souvenirs.

Il convient de noter que Persona 3 Reload inclura le contenu de la version originale de Persona 3 mais ne comportera pas le contenu de Persona 3 FES et Persona 3 Portable, y compris la protagoniste féminine.

Initialement sorti en 2006 sur PlayStation 2, Persona 3 a gagné une base de fans dédiée et a incité à la sortie de versions supplémentaires, telles que Persona 3 FES et Persona 3 Portable. La popularité de la franchise s'est étendue au-delà du jeu, avec une série de films d'animation en quatre parties créée entre 2013 et 2016.

Les fans de la série attendront sans doute avec impatience le lancement de Persona 3 Reload, où ils pourront à nouveau se plonger dans le monde intrigant de Persona.