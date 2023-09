La première expérience de production d’oxygène sur Mars se termine avec succès

La première expérience visant à produire de l'oxygène sur Mars, appelée MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), s'est achevée avec succès après avoir dépassé les objectifs initiaux de la NASA. Cette réalisation historique pourrait fournir des informations précieuses pour les futures missions habitées vers la planète rouge.

MOXIE, un appareil de taille micro-onde situé sur le rover Perseverance, a commencé ses opérations il y a plus de deux ans, peu après l'atterrissage du rover sur Mars. Son objectif était de générer de l'oxygène en convertissant l'abondant dioxyde de carbone de la planète en air respirable.

Au cours de l'expérience, MOXIE a produit un total de 122 grammes d'oxygène, soit l'équivalent de la quantité qu'un petit chien respire en 10 heures. À son apogée, l'instrument a généré 12 grammes d'oxygène par heure avec un niveau de pureté de 98 % ou plus, ce qui a dépassé les attentes de la NASA. Le 7 août, MOXIE a achevé sa 16e et dernière opération, répondant à toutes ses exigences.

Les implications du succès de MOXIE sont significatives. L’atmosphère martienne étant composée à 96 % de dioxyde de carbone, sa conversion en oxygène pourrait être vitale pour le maintien de la vie humaine sur la planète. De plus, une technologie telle que MOXIE pourrait jouer un rôle déterminant dans le soutien des futures missions d’exploration en fournissant de l’air respirable et en servant de source de propulseur de fusée pour les voyages de retour sur Terre.

Transporter de grandes quantités d’oxygène et de propulseur de fusée de la Terre vers Mars est une entreprise difficile et coûteuse. Développer une technologie permettant aux astronautes d’extraire et d’utiliser les ressources de leur environnement simplifierait considérablement ces missions et créerait plus d’espace pour les fournitures essentielles.

Même si MOXIE a ouvert la voie à l’extraction d’oxygène sur Mars, il reste encore beaucoup à explorer. La prochaine étape consiste à tester d’autres technologies, telles que des outils et des matériaux pour l’habitat, susceptibles d’améliorer encore les capacités d’exploration. Les enseignements tirés de MOXIE contribueront au développement d’un système à grande échelle comprenant un générateur d’oxygène capable de liquéfier et de stocker l’oxygène.

Cette réalisation révolutionnaire nous rapproche d’un avenir où les astronautes pourront vivre et travailler de manière durable sur Mars en utilisant les ressources locales. Avec les progrès continus de la technologie spatiale, l’exploration humaine de la planète rouge devient une réalité plus tangible.

Définitions:

– MOXIE : Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, un dispositif du rover Perseverance conçu pour convertir le dioxyde de carbone en oxygène sur Mars.

– Rover Perseverance : Un rover robotique sur Mars, exploité par la NASA, pour explorer la surface et collecter des données.

– NASA : National Aeronautics and Space Administration, l'agence spatiale des États-Unis.

