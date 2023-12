Améliorez votre entreprise avec un logiciel de retouche photo basé sur l'IA

By

Gérer une entreprise prospère nécessite des stratégies marketing efficaces et des visuels captivants. Dans un monde numérique inondé de millions de photos quotidiennement, l’utilisation d’images génériques ne distinguera pas votre marque. Améliorer vos visuels peut changer la donne pour attirer de nouveaux prospects. Heureusement, l'éditeur de photos primé Luminar Neo AI propose actuellement une offre imbattable.

Pour une durée limitée jusqu'au 3 décembre, vous pouvez obtenir une licence à vie pour le Luminar Neo Bundle pour seulement 149.97 $ ou le Luminar Neo Lite Bundle pour seulement 39.97 $. Ce logiciel puissant, piloté par l'intelligence artificielle (IA), offre aux entrepreneurs une solution unique pour l'édition de photos, leur permettant d'économiser du temps et de l'argent.

Contrairement aux logiciels d'édition complexes, Luminar Neo présente une interface intuitive et conviviale, le rendant accessible aux utilisateurs de tous niveaux. Même les débutants peuvent rapidement maîtriser ses techniques créatives de retouche photo en profitant du cours inclus.

Grâce à la technologie IA, vous pouvez transformer vos images sans effort en quelques clics. Remplacez les arrière-plans ternes par des paysages éclatants, éliminez les objets ou les personnes indésirables de vos photos et obtenez la composition parfaite sans effort. Préparez vos photos de campagne de vacances en utilisant les six modules complémentaires inclus dans le pack Luminar Neo, tels que Frosty Winter et Wintertime Overlays, pour ajouter une touche de magie supplémentaire.

Si vous ne recherchez pas de fonctionnalités avancées, la version Luminar Neo Lite est parfaite pour tester le terrain. Il vous donne un accès à vie aux outils et fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour supprimer les objets indésirables et appliquer des améliorations créatives à vos images rapidement et facilement. N'oubliez pas qu'il comprend également des modules complémentaires pour améliorer votre expérience d'édition.

Luminar Neo a été largement salué, remportant le Red Dot Award pour la conception d'interface en 2022 et bénéficiant d'une note impressionnante de 4.6/5 étoiles sur l'App Store.

Cette offre exclusive n'est disponible que jusqu'au 3 décembre à 11 h 59 (heure du Pacifique). Aucun coupon n'est nécessaire pour profiter des prix réduits, mais n'oubliez pas qu'ils sont sujets à changement. Élevez votre entreprise grâce à la puissance de l'IA et créez un contenu visuellement époustouflant avec Luminar Neo.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Luminar Neo peut-il être utilisé par des débutants ?

Oui, Luminar Neo est conçu avec une interface intuitive et conviviale, le rendant accessible aux utilisateurs de tous niveaux. Les débutants peuvent rapidement apprendre et maîtriser ses techniques créatives de retouche photo.

2. Des modules complémentaires sont-ils inclus ?

Oui, le pack Luminar Neo est livré avec six modules complémentaires supplémentaires, dont Frosty Winter et Wintertime Overlays, qui sont parfaits pour améliorer les photos de votre campagne de vacances.

3. Quelle est la différence entre le Luminar Neo Bundle et le Luminar Neo Lite Bundle ?

Le Luminar Neo Bundle offre la gamme complète de fonctionnalités et d'outils pour l'édition photo avancée, tandis que le Luminar Neo Lite Bundle donne accès aux outils et fonctionnalités de base pour les utilisateurs qui souhaitent explorer les capacités du logiciel.

4. Combien de temps l'offre est-elle disponible ?

Le tarif exclusif pour les deux forfaits est valable jusqu'au 3 décembre à 11 h 59 (heure du Pacifique). Passé ce délai, les prix peuvent changer.