Une nouvelle étude révèle que ce sont les humains, et non le climat, qui ont provoqué le déclin des grands mammifères

Les scientifiques se demandent depuis longtemps si le climat ou l’activité humaine est responsable du déclin brutal des populations de grands mammifères au cours des 50,000 XNUMX dernières années. Une étude récente de l’Université d’Aarhus démontre que le climat ne peut pas être la seule explication.

Il y a environ 100,000 XNUMX ans, les premiers humains ont émigré d’Afrique et se sont adaptés à divers paysages du monde. Ils excellaient dans la chasse aux gros animaux, utilisant des techniques et des armes innovantes pour réussir à tuer même les mammifères les plus dangereux. Malheureusement, ce succès a eu un coût pour d’autres espèces de grands mammifères.

Il est bien connu que de nombreuses grandes espèces ont disparu à l’époque de la colonisation humaine. La nouvelle recherche de l'Université d'Aarhus révèle que les grands mammifères survivants ont également connu un déclin spectaculaire. En étudiant l’ADN de 139 espèces vivantes de grands mammifères, les chercheurs ont découvert que l’abondance de presque toutes ces espèces avait fortement chuté il y a environ 50,000 XNUMX ans.

Selon Jens-Christian Svenning, directeur du Centre sur la dynamique écologique dans une nouvelle biosphère de la Fondation nationale danoise de recherche, « au cours des 800,000 100,000 dernières années, le globe a fluctué entre les périodes glaciaires et les périodes interglaciaires environ tous les 50,000 XNUMX ans. Si le climat en était la cause, nous devrions observer des fluctuations plus importantes lorsque le climat a changé il y a XNUMX XNUMX ans. Mais nous ne le faisons pas. Les humains sont donc l’explication la plus probable.

Le débat sur les causes de l’extinction ou du déclin rapide des grands mammifères dure depuis des décennies. Certains scientifiques l'attribuent aux fluctuations climatiques, tandis que d'autres pensent que la chasse humaine a joué un rôle important. Les fossiles des 50,000 XNUMX dernières années ont montré une forte corrélation entre la propagation de l’homme moderne et l’extinction des grands animaux, ce qui suggère que le climat n’est pas le facteur principal.

La nouvelle étude fournit des preuves supplémentaires en analysant l’ADN de mammifères vivants qui ont survécu sans disparaître. Les chercheurs ont découvert un déclin des populations de ces animaux, qui semble être lié à la propagation de l'homme plutôt qu'au changement climatique.

Les progrès de la technologie de séquençage de l’ADN ont permis de cartographier le génome de nombreuses espèces. Les chercheurs ont utilisé ces données pour analyser l’histoire génétique de 139 grands mammifères. Le professeur adjoint Juraj Bergman, chercheur principal, explique : « L’ADN contient de nombreuses informations sur le passé… En regroupant les mutations et en construisant un arbre généalogique, nous pouvons estimer la taille de la population d’une espèce spécifique au fil du temps. »

Cette étude fournit des informations précieuses sur le déclin des populations de grands mammifères et met en évidence l’impact significatif que les humains ont eu sur l’écosystème.