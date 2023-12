Même si le Canada peut sembler une destination idéale pour les Américains cherchant refuge contre une politique polarisée et la violence armée, la réalité est loin d’être parfaite. Selon les données sur l'immigration, environ 79,000 2015 Américains ont demandé à devenir résidents permanents au Canada entre 2023 et XNUMX.

Pour Mahlena-Rae Johnson, une femme noire qui a déménagé de Los Angeles au Canada, la décision de déménager a été motivée par le désir de bénéficier d'un environnement politiquement progressiste et sûr pour élever ses enfants. Cependant, Johnson a rapidement découvert que le Canada n’était pas l’utopie qu’elle envisageait. Même si elle appréciait la qualité supérieure du système scolaire du pays et les soins de santé universels, elle était également confrontée à des défis.

L'une des principales préoccupations de Johnson et d'autres Américains ayant déménagé au Canada était la longue liste d'attente pour les soins médicaux. En raison de la pandémie, les procédures non urgentes ont été reportées, ce qui a entraîné un arriéré de patients en attente de traitement. Johnson elle-même a été témoin des frustrations du système de santé, car sa propre mère était sur une liste d'attente pour une arthroplastie de la hanche depuis 18 mois.

De plus, le coût élevé du logement au Canada s'est avéré être un autre obstacle pour les immigrants américains. La flambée des prix de l’immobilier a rendu difficile pour les nouveaux arrivants de trouver un logement abordable, mettant ainsi leurs finances à rude épreuve.

Malgré ces défis, certains immigrants trouvent encore un soulagement au Canada comparativement à la violence qu'ils ont rencontrée aux États-Unis. Même si le paysage politique n’est peut-être pas parfait, ils se sentent plus en sécurité dans leurs communautés.

En conclusion, même si le Canada peut offrir des qualités attrayantes telles que des soins de santé universels et un environnement politiquement plus progressiste, il est important que les immigrants potentiels soient conscients des défis auxquels ils peuvent être confrontés, notamment de longues listes d'attente pour les soins de santé et des marchés immobiliers coûteux. Déménager dans un autre pays est une décision importante qui doit être soigneusement étudiée et réfléchie.