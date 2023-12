Le représentant de Pennsylvanie, Glenn « GT » Thompson, a récemment fait une annonce déchirante. Lors d'un examen médical de routine, Thompson a reçu la nouvelle choquante qu'il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Bien que ce diagnostic puisse surprendre, Thompson reste optimiste et déterminé à poursuivre son travail de représentation des habitants du 15e district de Pennsylvanie.

Thompson a exprimé sa gratitude envers son équipe médicale, sa famille et ses collègues pour leur soutien pendant cette période difficile. En tant que personne de foi et éternel optimiste, il croit que sa foi solide et son état d’esprit positif le guideront tout au long de son traitement.

En tant que président du comité de l'agriculture de la Chambre et membre éminent du comité de l'éducation et de la main-d'œuvre, Thompson a participé activement à l'élaboration des politiques liées à l'agriculture et à l'éducation. Malgré son diagnostic, il reste attaché à ses responsabilités et s’attaquera de front à ce défi sanitaire.

Thompson reconnaît l'importance des prières et de l'intimité pendant son traitement. Il est optimiste quant à son rétablissement et apprécie l’effusion de soutien de la communauté.

Le cancer de la prostate est l’un des types de cancer les plus courants chez les hommes. Il est important que les individus, en particulier les hommes de plus de 50 ans, soient conscients des signes et symptômes et se soumettent à des dépistages réguliers pour détecter la maladie à un stade précoce. Le diagnostic de Thompson rappelle que le cancer peut toucher n'importe qui, quel que soit sa position ou son statut.

Nos pensées et nos meilleurs vœux vont au représentant Thompson pendant cette période. Nous espérons un traitement réussi et un rétablissement rapide afin qu'il puisse poursuivre son travail important au service de la population de Pennsylvanie.

En savoir plus dans l'histoire Web : Le représentant Glenn « GT » Thompson a reçu un diagnostic de cancer de la prostate