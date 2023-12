L'Université Misericordia offre une bouée de sauvetage aux étudiants du Collège de Saint Rose

By

Résumé : L'Université Misericordia de Pennsylvanie est intervenue pour soutenir les étudiants touchés par la fermeture du College of Saint Rose. Le président de Misericordia, Dan Myers, a adressé une chaleureuse invitation à ces étudiants, affirmant qu'ils trouveraient une communauté accueillante et solidaire sur son campus. Cela fait suite à l’annonce de la fermeture définitive du Collège Sainte Rose à la fin de l’année scolaire 2023-2024.

L'Université Misericordia, une petite université catholique située juste au nord de Wilkes-Barre, a exprimé sa volonté d'accueillir des étudiants du College of Saint Rose. Avec près de 2,600 XNUMX étudiants de Saint Rose incertains quant à leur avenir scolaire, trouver des écoles alternatives et transférer des crédits sont devenus leur priorité absolue.

La maire d'Albany, Kathy Sheehan, a également exprimé son soutien aux étudiants concernés. Elle a souligné l’importance de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants du Collège Saint Rose pour assurer une transition en douceur. Le collège est tenu par la réglementation des États intermédiaires d'avoir un plan d'enseignement et de déterminer le sort de ses programmes et de son campus.

Le président Dan Myers de l'Université Misericordia a assuré aux étudiants qu'ils recevraient un accueil chaleureux dans son institution. Il a encouragé les anciens étudiants de Saint Rose à mentionner qu'ils avaient été recommandés par lui lorsqu'ils ont contacté le coordonnateur des transferts de Misericordia.

Cet effort de collaboration entre l'Université Misericordia et le Collège de Saint Rose démontre un engagement à soutenir l'enseignement supérieur pendant les périodes difficiles. En offrant une bouée de sauvetage aux étudiants confrontés à l'incertitude, l'Université Misericordia vise à faciliter la transition et à aider ces étudiants à poursuivre leur parcours éducatif dans un environnement favorable et inclusif.