De nouvelles spécifications de câblage pour PCIe 5.0 et 6.0 présentent CopprLink pour les centres de données et les serveurs

PCI SIG, l'organisation responsable du développement et de la maintenance de la norme d'interface PCI Express (PCIe), a annoncé son intention d'introduire de nouvelles spécifications de câblage pour les interfaces PCIe 5.0 et 6.0. Ces spécifications, connues sous le nom de CopprLink, visent à fournir des taux de transfert de données à haut débit de 32 GT/s et 64 GT/s, respectivement. La sortie des spécifications CopprLink 5.0 et 6.0 est attendue au premier trimestre 2024.

Conçu spécifiquement pour les centres de données et les serveurs, CopprLink servira diverses applications au sein de ces environnements. Il permettra la connexion de cartes mères aux fonds de panier, de cartes aux fonds de panier, de cartes mères aux cartes d'extension, de racks aux racks, de cartes aux cartes dans un rack et même de puces aux puces, le tout à des vitesses PCIe ultra rapides.

L’un des principaux défis pour atteindre des taux de transfert de données à haut débit via des câbles est la présence de bruit et de perte de signal. Cependant, dans certains scénarios où les liaisons PCIe traditionnelles sur des cartes de circuits imprimés sont inefficaces ou impossibles à établir, l'utilisation de câbles devient inévitable. C'est là que CopprLink entre en jeu, offrant une flexibilité supplémentaire pour surmonter ces limitations.

Il est intéressant de noter que le nom « CopprLink » met l'accent sur l'utilisation de câbles en cuivre plutôt que sur des interconnexions optiques. Bien que les informations actuelles de PCI SIG ne mentionnent pas les PC clients ou les applications automobiles, il est possible que CopprLink trouve sa place dans ces domaines à l'avenir.

Il est important de noter que CopprLink n'est qu'un exemple de l'évolution constante de l'interface PCIe omniprésente. Il rejoint la famille des interconnexions basées sur PCIe, qui comprend des technologies telles que Thunderbolt, USB4 et OCuLink. Alors que la demande pour un transfert de données plus rapide et plus efficace continue de croître, le développement de spécifications de câblage avancées telles que CopprLink devient nécessaire.

FAQ:

Q : Quelles sont les nouvelles spécifications de câblage développées par PCI SIG ?

R : PCI SIG développe des spécifications de câblage pour les interfaces PCIe 5.0 et 6.0, connues sous le nom de CopprLink, avec des taux de transfert de données de 32 GT/s et 64 GT/s, respectivement.

Q : Quel est le marché cible de CopprLink ?

R : CopprLink est principalement conçu pour les centres de données et les serveurs, permettant des connexions à haut débit entre différents composants.

Q : Quels sont les avantages offerts par CopprLink ?

R : CopprLink offre une flexibilité supplémentaire dans les scénarios dans lesquels les liaisons PCIe traditionnelles sur les cartes de circuits imprimés sont inefficaces ou ne peuvent pas être établies. Il permet un transfert de données plus rapide et plus efficace au sein des centres de données et des serveurs.

Q : CopprLink sera-t-il utilisé dans les PC clients ou dans les applications automobiles ?

R : Bien que les informations actuelles ne mentionnent pas ces applications, il est possible que CopprLink s'y retrouve à l'avenir.

Sources:

– [Site officiel PCI SIG](https://pcisig.com/)