Dans un récent communiqué de presse, le Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCI-SIG) a dévoilé un nouveau schéma de dénomination pour les câbles PCIe internes et externes. La nouvelle désignation, appelée « CopprLink », vise à simplifier l'identification et la différenciation de ces câbles sur le marché. Parallèlement à cette annonce, PCI-SIG a également révélé son intention d'introduire des câbles PCIe 5.0 et PCIe 6.0 d'ici 2024.

Les câbles PCIe jouent un rôle crucial dans la connexion de divers composants au sein d'un système informatique, permettant un transfert de données à haut débit. Cependant, à mesure que la technologie progresse, le besoin de câbles plus efficaces et plus fiables devient primordial. Conscient de cela, PCI-SIG, l'organisation responsable du développement des normes et spécifications PCIe, a décidé d'affiner le connecteur d'alimentation 12VHPWR existant que l'on trouve sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 40.

Le câble réinventé vise à remédier aux limitations précédentes et à offrir des performances améliorées. Le schéma de dénomination CopprLink accompagne cette conception mise à jour, servant d'identifiant clair pour les prochains câbles PCIe 5.0 et PCIe 6.0. Il est intéressant de noter qu’un point curieux se pose avec la potentielle mauvaise prononciation de « CopprLink » lorsqu’il est prononcé avec un « e » au lieu d’un « o ». Le temps nous dira comment cette bizarrerie ludique influence le nom populaire du câble.

Pour faire la lumière sur le rôle du PCI-SIG, l'organisation, officiellement connue sous le nom de Peripheral Component Interconnect Special Interest Group, fonctionne comme un consortium de l'industrie électronique. Son objectif principal est de formuler et de définir des normes pour les bus informatiques tels que Peripheral Component Interconnect (PCI), PCI-X et PCI Express (PCIe). En développant ces normes, PCI-SIG garantit la compatibilité, la fiabilité et les performances efficaces sur divers composants matériels et périphériques.

Même si le schéma de dénomination CopprLink peut sembler une petite mise à jour, il représente l'engagement continu de PCI-SIG à faire progresser la technologie PCIe. Avec les prochains câbles PCIe 5.0 et PCIe 6.0 dont la sortie est prévue en 2024, l'industrie peut s'attendre à des transferts de données plus rapides et plus fiables, répondant aux demandes croissantes des applications informatiques modernes.

