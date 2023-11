Le patch Payday 3 arrive enfin, résolvant des problèmes révolutionnaires

By

Le premier patch très attendu pour Payday 3 a finalement été publié par le développeur Starbreeze, offrant aux joueurs une solution indispensable aux nombreux problèmes de stabilité et de connectivité du jeu. Depuis son lancement en septembre, Payday 3 a fait face à d'importantes réactions négatives de la part des joueurs en raison de son système de progression problématique et de l'exigence d'une connexion en ligne même pour le jeu en solo, entraînant des problèmes de matchmaking frustrants.

Les premières tentatives pour remédier à ces problèmes ont échoué, ce qui a entraîné une baisse des notes des utilisateurs sur des plateformes comme Steam, où elles ont été initialement jugées « principalement négatives ». Cependant, grâce au récent patch, la note des utilisateurs s'est améliorée pour atteindre un niveau « mixte » plus favorable, avec un taux d'avis positifs de 40 %, un pas positif dans la bonne direction pour le jeu.

Le dernier correctif résout divers problèmes liés à la connexion, notamment des problèmes liés au non-remplissage de la liste sociale, des difficultés de mise en relation lorsqu'un chef de parti s'en va et un crash lié à l'adresse IP. De plus, plusieurs problèmes de crash ont également été résolus, offrant une expérience plus fluide aux joueurs.

Bien que le patch soit un pas dans la bonne direction, certains joueurs expriment leur déception quant au temps qu'il a fallu pour que le patch soit publié et aux problèmes restants non résolus. Les plaintes concernant les récompenses manquantes et l'absence de mode hors ligne persistent. Cependant, nous espérons que ces préoccupations seront résolues dans les futures mises à jour.

Malgré les défis rencontrés par Payday 3, la sortie de ce patch a suscité un regain d'intérêt pour le jeu, comme en témoigne l'augmentation du nombre de joueurs simultanés. Les joueurs sont impatients de voir l’impact du patch et espèrent qu’il améliorera considérablement l’expérience de jeu globale.

Si le patch tient ses promesses, il pourrait marquer un tournant pour la fortune de Starbreeze et ouvrir la voie à de nouvelles améliorations du jeu. Les joueurs sont encouragés à fournir des commentaires sur les bugs restants ou des suggestions pour aider au processus de perfectionnement en cours.

Questions Fréquentes

1. Quand le premier patch pour Payday 3 a-t-il été publié ?

Le premier correctif pour Payday 3 a été publié récemment, résolvant les problèmes de stabilité et de connectivité.

2. Quels problèmes le correctif vise-t-il à résoudre ?

Le correctif se concentre principalement sur la résolution des problèmes liés à la connexion, tels que les problèmes de liste sociale, les difficultés de mise en relation et les plantages liés aux adresses IP.

3. Le correctif a-t-il amélioré l'évaluation des utilisateurs pour Payday 3 ?

Oui, la note des utilisateurs pour Payday 3 est passée de « principalement négative » à « mixte » sur des plateformes comme Steam.

4. Existe-t-il des problèmes restants que le correctif n'a pas résolus ?

Certains joueurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant les récompenses manquantes, l'absence de mode hors ligne et le système de progression. Cependant, il est prévu que ces préoccupations soient résolues dans les futures mises à jour.

5. Le patch a-t-il augmenté le nombre de joueurs pour Payday 3 ?

La sortie du patch a entraîné une légère augmentation du nombre de joueurs simultanés, démontrant un regain d'intérêt pour le jeu. Les joueurs sont impatients de voir l’impact et les améliorations apportées par le patch.