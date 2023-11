Le développeur de Payday 3 reconnaît les défis du lancement et révèle un nouveau contenu passionnant

Après avoir fait face à un lancement mouvementé, les développeurs de Starbreeze s'attaquent aux problèmes qui ont tourmenté l'introduction de Payday 3. Le producteur principal Andreas Häll-Penninger a récemment partagé son point de vue sur les débuts difficiles du jeu et a rassuré les joueurs sur le fait qu'ils prenaient des mesures pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent à l'avenir. L'équipe a découvert une erreur critique dans son pipeline de mise à jour du backend juste après la mise en ligne du jeu, ce qui présentait un risque important pour les sauvegardes et la progression des joueurs. En conséquence, ils ont dû tester minutieusement l’environnement pour garantir une mise à jour transparente.

Reconnaissant la frustration ressentie par l'équipe et les joueurs, Häll-Penninger a exprimé sa gratitude pour le soutien et la compréhension continus. Il a souligné que les précautions nécessaires ont été mises en œuvre pour garantir que les prochaines mises à jour n'introduisent pas plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.

En plus de relever les défis du lancement, Starbreeze a dévoilé un nouveau contenu passionnant pour Payday 3. Deux braquages ​​hérités de Payday 2, Cook-Off et Murky Station, seront bientôt ajoutés au jeu. Bien que Payday 3 introduit des mécanismes différents, l'équipe a apporté des modifications à ces braquages ​​classiques pour s'assurer qu'ils restent reconnaissables et agréables. Les joueurs peuvent également s'attendre à la ligne de compétences The Transporter, qui comprend diverses améliorations liées au transport et au déplacement de sacs, telles que la possibilité de transporter deux sacs simultanément.

L'engagement de Starbreeze à améliorer l'expérience Payday s'étend au-delà des mises à jour immédiates. Ils ont promis des modifications au système de défis pour améliorer la progression et le rendre plus intuitif.

Alors que Payday 3 a été confronté à des défis initiaux, les développeurs se sont engagés à offrir une expérience de jeu exceptionnelle. Le PDG de Starbreeze, Tobias Sjögren, a présenté ses excuses pour les problèmes de serveur et le manque de communication, affirmant son engagement à faire mieux à l'avenir.

Malgré les premiers revers, Payday 3 a rassemblé une base de joueurs importante, avec plus de 3.1 millions de joueurs au 2 octobre. Il est important de noter que le nombre actuel de joueurs sur Steam peut montrer une diminution par rapport à Payday 2. Cependant, il est essentiel de considérer que Payday 2 est disponible depuis plus d'une décennie, ce qui explique le nombre plus élevé de joueurs sur la plateforme.

Alors que Payday 3 continue d'évoluer et de relever les défis du lancement, les fans peuvent s'attendre à une expérience de jeu améliorée et agréable pour les amateurs de braquage.

Foire aux Questions

1. Quelle est la cause des problèmes lors du lancement de Payday 3 ?

Le lancement de Payday 3 a été gâché par une erreur critique dans le pipeline de mise à jour du backend du jeu, créant un risque pour les sauvegardes et la progression des joueurs.

2. Comment l'équipe de développement a-t-elle relevé ces défis ?

Les développeurs ont pris des mesures pour tester minutieusement l'environnement du jeu avant de publier des mises à jour afin d'éviter d'autres problèmes. Ils s'engagent à garantir que les futures mises à jour ne causent pas plus de problèmes qu'elles n'en résolvent.

3. À quels nouveaux contenus les joueurs peuvent-ils s'attendre dans Payday 3 ?

Deux braquages ​​hérités de Payday 2, Cook-Off et Murky Station, seront ajoutés au jeu. Les développeurs ont apporté des ajustements à ces braquages ​​pour s'adapter aux mécanismes de Payday 3 sans compromettre leur reconnaissabilité.

4. Quelles améliorations sont apportées au système de Challenges ?

Starbreeze a promis des modifications au système de défis pour améliorer la progression et le rendre plus intuitif. De plus amples détails sur ces améliorations seront révélés en temps utile.

5. Comment Starbreeze répond-il aux commentaires et critiques des joueurs ?

Le PDG de Starbreeze a présenté ses excuses pour les problèmes de serveur, le manque de communication et le retard dans la livraison des mises à jour promises. L'équipe travaille activement pour améliorer l'expérience de jeu et assurer une meilleure communication avec les joueurs.