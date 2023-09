Payday 3 : une suite appropriée au simulateur de braquage bien-aimé

La suite très attendue du populaire simulateur de cambriolage, Payday 3, a récemment terminé sa version bêta ouverte et a laissé les joueurs enthousiasmés par la sortie complète plus tard ce mois-ci. S'appuyant sur le succès de son prédécesseur, Payday 2, Payday 3 promet d'offrir une expérience FPS multijoueur coopérative améliorée où les joueurs peuvent se lancer dans des braquages ​​élaborés avec leurs amis.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de Payday 3 est la mécanique améliorée des mouvements et des tirs. Les joueurs auront désormais la possibilité d'effectuer des manœuvres modernes comme le glissement, qui peuvent être utiles à la fois au combat et en furtivité. De plus, les armes de Payday 3 semblent plus percutantes et plus satisfaisantes, ajoutant à l'expérience immersive globale. L'introduction de l'utilisation d'otages civils comme boucliers de viande est également un ajout notable, obligeant les ennemis à s'engager dans des combats au corps à corps pour éviter de blesser des passants innocents.

Cependant, tous les changements apportés à Payday 3 n’ont pas rencontré le même niveau d’enthousiasme. Le nouveau système d'arbre de compétences simplifie l'aspect construction trouvé dans Payday 2 et limite les joueurs à sélectionner seulement quatre avantages pour chaque braquage. Bien que les avantages disponibles soient toujours intéressants et offrent des capacités uniques, ce changement supprime le sentiment de rôles spécialisés au sein d'un équipage, qui était un aspect central du genre policier. La suppression des Perk Decks, qui offraient des avantages mineurs liés à l'expérience d'un personnage, est également décevante pour certains joueurs.

Malgré ces critiques, Payday 3 propose des options et des mécanismes étendus pour les courses furtives, qui constituent une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Les missions furtives sont désormais plus réalisables dès le départ, et les joueurs peuvent emprunter des voies alternatives pour réussir en sabotant les mesures de sécurité et en désactivant les systèmes électriques. L'ajout de gardes voleurs à la tire, de leurres environnementaux, de caméras cachées et d'une IA ennemie améliorée améliore encore l'expérience furtive.

En conclusion, Payday 3 s’annonce comme une suite digne du fantasme bien-aimé du braquage de banque. Avec des mécanismes de jeu améliorés et des options étendues pour le combat et la furtivité, les fans de la série peuvent s'attendre à une expérience passionnante et immersive lors de la sortie du jeu complet.

– Définition du FPS multijoueur coopératif : genre de jeu vidéo qui met l’accent sur le travail d’équipe et la collaboration dans un contexte de jeu de tir à la première personne.

– Définition de simulateur de braquage : genre de jeu vidéo qui permet aux joueurs de simuler et d’expérimenter la planification et l’exécution de braquages ​​complexes.