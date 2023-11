Payday 3 fait face à des défis mais ouvre la voie à un avenir radieux

By

Payday 3, le très attendu jeu de tir coopératif de Starbreeze, a connu des débuts difficiles depuis son lancement. Des problèmes de serveur et un manque de communication ont entraîné une sortie difficile, provoquant la déception des fans. Cependant, malgré ces revers, Payday 3 a réussi à attirer un nombre impressionnant de 3.1 millions de joueurs au cours de ses premières semaines, en partie grâce à sa disponibilité sur Xbox Game Pass.

Malgré l'augmentation initiale du nombre de joueurs, la popularité de Payday 3 a diminué. Étonnamment, plus de joueurs jouent actuellement à Payday 10, vieux de 2 ans, sur Steam qu'à son successeur. Cela soulève des questions sur le succès et la durabilité à long terme de Payday 3.

Même si le lancement de Payday 3 n'a peut-être pas répondu aux attentes de la direction, il a réussi à récupérer son investissement dans les deux semaines suivant sa sortie, selon Embracer Group, l'éditeur du jeu. Cependant, la société prévoit que les contributions continues de Payday 3 seront inférieures aux prévisions, en grande partie à cause de l'impact négatif du lancement difficile du jeu sur l'engagement des joueurs et les ventes.

Malgré les défis, Starbreeze reste optimiste quant à l'avenir de Payday 3. Le PDG Tobias Sjögren a exprimé sa fierté pour les réalisations de l'équipe et a souligné le fort intérêt et les premières ventes générées par le jeu. Sjögren a reconnu la nécessité d'une analyse, d'une enquête et d'une action approfondies pour résoudre les problèmes et rétablir la confiance entre les joueurs.

Pour l’avenir, Payday 3 vise à offrir une valeur maximale aux joueurs grâce à un modèle de jeu en tant que service. Le jeu est passé à sa phase de service en direct, en mettant l'accent sur la livraison fréquente de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus et d'améliorations. En novembre, les joueurs peuvent s'attendre à deux nouveaux braquages ​​gratuits, ainsi qu'à de nouvelles animations, armes, skins et autres améliorations. L'équipe de développement a déjà commencé à travailler sur les DLC pour l'année prochaine, avec des plans pour des versions encore plus excitantes.

De plus, Starbreeze a révélé que l'équipe responsable du jeu de base de Payday 3 a commencé à travailler sur un nouveau jeu multijoueur coopératif appelé Project Baxter. Bien que les détails soient rares, il semblerait qu'il soit basé sur une marque emblématique et se déroule dans un environnement complètement nouveau, mettant en valeur la maîtrise de Starbreeze en matière d'expériences multijoueurs coopératives et de narration.

Payday 3 est sans aucun doute confronté à des défis, mais avec une équipe de développement engagée et une vision claire de l'avenir du jeu, il est prêt à surmonter ces obstacles et à offrir une expérience engageante et enrichissante à ses fans fidèles.

Questions fréquentes

1. Quels ont été les principaux défis rencontrés par Payday 3 lors de son lancement ?

Payday 3 a rencontré des problèmes de serveur et a souffert d'un manque de communication, conduisant à une version décevante et à une baisse de l'engagement des joueurs.

2. Combien de joueurs Payday 3 a-t-il attiré après son lancement ?

Payday 3 a attiré 3.1 millions de joueurs dès ses premières semaines, bénéficiant de sa disponibilité sur Xbox Game Pass.

3. Quelle est l’orientation future de Payday 3 ?

Payday 3 vise à offrir une valeur maximale aux joueurs grâce à son modèle de jeux en tant que service, en fournissant des mises à jour fréquentes, du nouveau contenu et des améliorations.

4. Payday 3 a-t-il du mal à surpasser la popularité de son prédécesseur ?

Oui, actuellement plus de joueurs jouent activement à Payday 10, vieux de 2 ans, sur Steam qu'à Payday 3.

5. Que peuvent attendre les joueurs de Payday 3 dans les mois à venir ?

Payday 3 introduira deux nouveaux braquages ​​gratuits, ainsi que de nouvelles animations, armes, skins et autres améliorations. L'équipe de développement travaille sur du contenu téléchargeable supplémentaire pour l'année à venir.