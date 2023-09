Payday 3 : Pourquoi c'est le moment idéal pour un nouveau jeu

By

Le producteur principal de Payday 3, Andreas Häll Penninger, s'est récemment entretenu avec Dexerto pour discuter des raisons pour lesquelles c'est le bon moment pour un nouvel opus de la série Payday. Alors que Payday 2 fête ses 10 ans, il a connu un parcours remarquable dont la plupart des jeux en cours ne peuvent que rêver. Cependant, Penninger estime que le moment est venu pour un nouveau jeu.

Penninger décrit Payday 3 comme un « projet passionné » pour ses développeurs, dont beaucoup ont travaillé sur les jeux précédents de la série. Même si Payday 2 suscite toujours de l'amour, l'équipe de développement s'est sentie coincée dans un tapis roulant de contenu et a voulu créer quelque chose de nouveau et d'excitant pour ses fans.

L'un des facteurs déterminants dans la décision de créer Payday 3 a été la disponibilité de nouvelles technologies, notamment l'Unreal Engine 4. L'équipe a vu une opportunité de faire évoluer et d'affiner la franchise, en tirant parti des capacités offertes par ce moteur. Initialement développé dans Unreal Engine 4, il est également prévu de passer à Unreal Engine 5 après le lancement du jeu.

De plus, le matériel utilisé par les joueurs a parcouru un long chemin depuis la sortie de Payday 2 en 2013. Cette avancée technologique permet à Starbreeze Studios de fournir les fonctionnalités et les expériences que les fans ont demandées mais qui n'ont pas pu être réalisées dans Payday 2.

Penninger note également qu'il existe un vide dans le genre du braquage, peu de jeux offrant des expériences similaires à Payday. Même si des jeux comme Grand Theft Auto Online offrent un type d'expérience différent, il reste encore de la place pour un jeu de braquage dédié comme Payday 3.

Dans l'ensemble, la passion et l'amour de ses développeurs pour la série Payday, combinés aux progrès technologiques et à la demande du marché pour un jeu de braquage, font de ce moment le moment idéal pour Payday 3. Les fans peuvent s'attendre à une expérience évoluée et raffinée qui construit sur le succès de ses prédécesseurs.

