Deep Silver et Starbreeze Studios publient une nouvelle bande-annonce et des captures d'écran pour PAYDAY 3, présentent Pearl et Joy

Deep Silver et Starbreeze Studios ont dévoilé une nouvelle bande-annonce et des captures d'écran pour PAYDAY 3, présentant deux nouveaux personnages jouables, Pearl et Joy. Ces personnages rejoignent le gang de criminels d'origine, Dallas, Hoxton, Wolf et Chains, portant le nombre total de braqueurs à six au lancement du jeu.

Pearl, un escroc et infiltrateur expert, est doué pour mener des escroqueries et naviguer dans la haute société. Elle est méticuleuse dans sa planification et toujours préparée à toute situation, recourant même à ses propres armes lorsque cela est nécessaire. Joy, quant à lui, est un hacker de génie et un expert en sécurité qui ajoute une combinaison unique de force et de subterfuge à l'équipage. Avec son mépris de la loi et son sens de l'humour tordu, Joy est un joker imprévisible lors de tout braquage.

En plus de l'introduction de ces nouveaux personnages, les développeurs ont également dévoilé la feuille de route du contenu post-lancement de PAYDAY 3. Le plan comprend quatre packs de contenu téléchargeables, à savoir « Erreur de syntaxe », « Garçons en bleu », « Le pays des Free » et « Fear and Greed », dont la sortie est prévue dans les mois à venir. Ces packs introduiront du nouveau contenu tel que des événements saisonniers, des personnages jouables, des ennemis, des armes, des mises à niveau d'Unreal Engine 5, des produits cosmétiques, des améliorations de la qualité de vie et de nouvelles fonctionnalités.

PAYDAY 3 devrait sortir le 21 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Epic Games Store. Il sera également disponible via Xbox Game Pass.

