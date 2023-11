Le premier patch de Payday 3 résout de nombreux problèmes pour les joueurs

Après une longue attente, Payday 3 a enfin reçu son premier patch très attendu, résolvant une multitude de problèmes qui affligeaient le jeu de tir coopératif lors de sa sortie. Le développeur Starbreeze a travaillé sans relâche pour résoudre les problèmes, s'efforçant d'offrir une expérience de jeu améliorée aux joueurs.

Les notes de patch de la mise à jour 1.01 ont été récemment publiées sur diverses plateformes, dont Steam. Parmi les changements mis en évidence figurent des correctifs pour le lancement désastreux de Payday 3, notamment des problèmes de stabilité, des problèmes de serveur et des pannes de communication. Starbreeze a exprimé sa gratitude aux joueurs pour leur patience pendant les moments mouvementés, les assurant qu'ils s'engagent à améliorer continuellement le jeu.

En plus de résoudre les complications liées au lancement, le correctif introduit également de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les joueurs peuvent désormais tourner la caméra pendant l'effet Tased complet, ajoutant un nouveau niveau d'immersion au gameplay. De plus, l'assistance à la visée sur PlayStation 5 a été mise à jour, offrant une expérience de visée plus fluide aux joueurs sur console.

La liste complète des notes de mise à jour détaille diverses corrections de bugs, de plantages et de problèmes dans le jeu. Starbreeze a résolu des problèmes liés aux succès, à la mécanique des mouvements, aux fenêtres contextuelles du didacticiel, aux fonctionnalités sociales, à la mécanique des armes, etc. L'objectif de ce correctif était de se concentrer sur des correctifs mineurs, jetant les bases de futures mises à jour qui répondront aux problèmes d'équilibre et de performances.

Alors que Payday 3 continue d'évoluer, Starbreeze prévoit d'apporter des ajustements aux compétences, en mettant particulièrement l'accent sur la garantie d'une expérience de jeu juste et agréable. Bien que certaines compétences puissent nécessiter des ajustements dans le prochain patch majeur, le développeur vise à surveiller de près la méta et les commentaires des joueurs avant d'appliquer des changements importants.

De plus, Starbreeze reconnaît la disparité actuelle entre l’opportunité des armures, des munitions et des ressources de santé. Ils prévoient d'introduire davantage de moyens permettant aux joueurs de restaurer leur armure et d'améliorer progressivement les performances des mécanismes de santé au cours de la première année de mises à jour du jeu.

Avec la sortie de ce patch, Starbreeze espère regagner la confiance des joueurs qui ont rencontré des problèmes lors du lancement initial de Payday 3. En travaillant activement à la résolution de ces problèmes et en s'engageant auprès de la communauté, le développeur s'engage à construire une base solide pour un expérience de braquage agréable et immersive.

