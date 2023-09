Rejoignez la 2e bêta fermée de PAYDAY 3 sur Xbox Series X|S

By

La deuxième version bêta fermée de PAYDAY 3 est désormais ouverte à tous les Xbox Insiders sur Xbox Series X|S. Jusqu'au lundi 11 septembre à 1h00 (heure du Pacifique), les joueurs peuvent participer à la version bêta et aider à tester les serveurs.

Les développeurs de Starbreeze Studio cherchent à recueillir de précieux commentaires et à tester leurs serveurs pendant cette phase bêta. Ils ont suggéré des moments précis pour que les joueurs se réunissent et jouent :

– Vendredi 8 septembre à 4h00 (heure du Pacifique)

– Dimanche 10 septembre à 9h00 (heure du Pacifique)

PAYDAY 3 ramène les joueurs dans la vie du crime en tant que membres du célèbre Payday Gang. Des années après la fin de leur règne de terreur, l'équipage est contraint de quitter sa retraite pour faire face à une nouvelle menace.

Il est important de noter que cette version bêta fermée fait partie du processus de développement du jeu et peut présenter quelques problèmes. Le jeu peut être instable et planter, car les développeurs testent les capacités de leur infrastructure. Les joueurs peuvent également rencontrer des temps de matchmaking lents ou des déconnexions. De plus, la progression dans la version bêta ne sera ni enregistrée ni transférée vers le jeu final.

Pour participer à la version bêta fermée, les utilisateurs de Xbox Series X|S doivent se connecter sur leur console et lancer l'application Xbox Insider Hub. À partir de là, ils peuvent accéder aux aperçus et sélectionner PAYDAY 3 – Beta à rejoindre. Un nombre limité de places est disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi, les joueurs sont donc encouragés à s'inscrire dès que possible.

Si les joueurs rencontrent des problèmes pendant la version bêta, ils peuvent les signaler via la fonction « Signaler un problème » sur leur manette Xbox. Ces commentaires aideront les développeurs à améliorer le jeu et à résoudre tout problème.

Pour plus d'informations sur la version bêta, les joueurs peuvent visiter le site Web de PAYDAY 3. Ils peuvent également suivre le compte Twitter Xbox Insider et consulter le sous-reddit Xbox Insider pour les mises à jour et les annonces.

Sources:

– Site Web PAYDAY 3 (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)