Une nouvelle solution de traçabilité améliore les efforts de développement durable pour Patou

Patou, une marque de vêtements pour femmes appartenant au conglomérat de luxe LVMH, a adopté une solution de traçabilité de pointe développée via le programme d'accélération de sa société mère. La maison de couture basée à Paris s'est associée à Fairly Made, une startup française spécialisée dans l'analyse avancée de traçabilité.

Fairly Made 360°, une plateforme Software as a Service (SaaS), propose des évaluations et des notations basées sur quatre critères clés : la transparence, l'impact environnemental, la performance sociale et la recyclabilité. Ces notations permettent aux marques d'évaluer la durabilité de chaque vêtement de leurs collections, de suivre son parcours tout au long de la chaîne de valeur et d'identifier les domaines à améliorer.

La collaboration entre Patou et Fairly Made s'est initialement concentrée sur l'évaluation de 64 produits de la ligne Les Essentiels de Patou, qui comprend des incontournables de la garde-robe tels que des débardeurs blancs, des jeans, des vestes en jean et des pantalons. En tirant parti de la solution de traçabilité de Fairly Made, Patou vise à établir de nouvelles normes industrielles en matière de durabilité et de transparence, tout en restant fidèle à son héritage.

Patou est notamment la première marque parmi le vaste portefeuille de plus de 70 labels de LVMH à intégrer le système Fairly Made. Ce partenariat fait suite à la collaboration fructueuse de Fairly Made avec plus de 150 autres marques et entreprises de mode, dont Sandro, Maje, Claudie Pierlot, propriétaire du groupe SMCP, les Galeries Lafayette, Ba&sh, Maison Kitsune, Balzac Paris, Asphalte, Aubade, The Kooples et Rossignol.

Fairly Made a été intégré au programme d'accélérateur LVMH Maison des Startups en 2018. Ce programme, basé sur le campus de startups Station F à Paris, facilite la co-création de services et de solutions innovants adaptés aux secteurs de la mode et du luxe. Les entrepreneurs du programme ont accès à du coaching, des ateliers et des séances de mentorat dispensés par les collaborateurs de LVMH. Ils ont également l'opportunité de présenter leurs solutions aux maisons de LVMH, notamment des marques renommées comme Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Sephora et Le Bon Marché Rive Gauche.

La collaboration entre Patou et Fairly Made renforce l'engagement de LVMH en faveur du développement durable en utilisant une technologie de pointe pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et favoriser une plus grande responsabilité environnementale et sociale.

FAQ:

Q : Qu'est-ce qui est fabriqué de manière équitable ?

R : Fairly Made est une startup française spécialisée dans l'analyse avancée de traçabilité et qui fournit des évaluations des chaînes d'approvisionnement basées sur la transparence, l'impact environnemental, la performance sociale et la recyclabilité.

Q : Quels produits Fairly Made a-t-il évalués pour Patou ?

R : Fairly Made a évalué 64 produits de la gamme Les Essentiels de Patou, qui comprend des débardeurs blancs, des jeans, des vestes en jean et des pantalons.

Q : Patou est-elle la seule marque à utiliser le Fairly Made dans le portefeuille LVMH ?

R : Oui, Patou est la première marque parmi plus de 70 labels de LVMH à utiliser la solution de traçabilité de Fairly Made.

Q : Où est basé le programme d’accélérateur LVMH Maison des Startups ?

R : Le programme d’accélérateur LVMH Maison des Startups est situé sur le campus de startups Station F à Paris.

Q : Quelles autres marques se sont associées à Fairly Made ?

R : Fairly Made a collaboré avec plus de 150 marques et entreprises de mode, dont Sandro, Maje, Claudie Pierlot, propriétaire du groupe SMCP, les Galeries Lafayette, Ba&sh, Maison Kitsune, Balzac Paris, Asphalte, Aubade, The Kooples et Rossignol.