Début des nouveaux tests du système TAPP pour les paiements tarifaires Tap-and-Go sur PATH

Un nouveau système de paiement appelé TAPP (Total Access PATH Payment) devrait être testé dans deux gares, offrant aux passagers la commodité des paiements instantanés à l'aide de cartes de débit ou de crédit équipées d'une puce ou de portefeuilles numériques. Le programme pilote débutera mardi à 10 heures du matin, avec cinq tourniquets à Journal Square à Jersey City et sur la 33e rue à Manhattan. Notamment, ce nouveau système remplacera à terme les cartes SmartLink et les MetroCards de paiement à la séance actuelles que les usagers de PATH utilisent.

Le système TAPP vise à fournir un service plus rapide, plus accessible et plus pratique aux navetteurs. En éliminant la nécessité pour les passagers de réapprovisionner leurs cartes, le système permettra de gagner un temps précieux aux heures de pointe et de rationaliser le processus d'embarquement pour les utilisateurs réguliers et les visiteurs du système PATH.

Selon le porte-parole de PATH, Seth Stein, la mise en œuvre du système TAPP se fera progressivement sur une période de 12 à 18 mois. Pendant cette période de mise en œuvre progressive, les équipements SmartLink et MetroCard existants resteront opérationnels pour assurer une transition en douceur pour les usagers.

Le président de l'autorité portuaire, Kevin O'Toole, a exprimé l'engagement de l'organisation à améliorer l'expérience de voyage des clients. «Nos clients réclament un système de paiement instantané, et le projet pilote de PATH sur cette nouvelle technologie contribue à créer une expérience transparente qui ouvre des options de voyage à davantage de passagers», a déclaré O'Toole.

Clarelle DeGraffe, directrice générale et directrice de PATH, a également souligné les avantages du système TAPP, déclarant qu'il rendra le paiement des tarifs plus rapide et plus pratique. La directrice de la Regional Plan Association New Jersey, Zoe Baldwin, a salué les efforts de l'autorité portuaire et a souligné l'aspect gain de temps du système, notant qu'il évitera les situations embarrassantes d'incidents de faible solde aux heures de pointe.

Alors que le système TAPP commence à être testé, les usagers de PATH peuvent s'attendre à un avenir de paiements instantanés, offrant une expérience de voyage plus fluide et plus pratique. L'Autorité portuaire vise à faire de la mise en œuvre du TAPP à l'échelle du système une réalité dans les mois à venir, en offrant une solution de paiement modernisée aux usagers du PATH.

