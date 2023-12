La statue controversée de Marilyn Monroe restera à Palm Springs

Résumé : Malgré la controverse en cours, le conseil municipal de Palm Springs a voté en faveur du maintien permanent de la statue controversée de Marilyn Monroe à son emplacement actuel. La décision est intervenue après des mois de protestations et de batailles juridiques entre ceux qui célébraient le retour de la sculpture de 26 pieds de haut et d'autres qui la considéraient comme une objectivation d'une icône. Alors que certains résidents et propriétaires d'entreprises ont loué la statue pour son importance culturelle et sa contribution à la popularité de la ville, d'autres ont soutenu qu'elle n'était pas à sa place et perpétuait la misogynie.

Après l’arrivée de la statue de Marilyn Monroe à Palm Springs en juin 2021, elle est immédiatement devenue un sujet de débat houleux. Alors que certains propriétaires d’entreprises et résidents étaient ravis de son retour, d’autres s’opposaient avec véhémence à sa présence, affirmant qu’elle objectivait la figure emblématique. Ces points de vue divergents ont conduit à des efforts continus de la part de divers groupes pour faire retirer la statue du centre-ville, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires.

À l'origine, il était prévu que Marilyn reste à son emplacement actuel jusqu'en 2024. Cependant, lors d'une réunion spécialement convoquée, le conseil municipal de Palm Springs a discuté de l'opportunité de faire de la statue une future mesure de vote. Un propriétaire foncier a plaidé avec passion pour que le conseil vote en faveur du maintien permanent de Marilyn à son emplacement actuel.

La statue a eu un impact significatif sur la ville depuis sa première apparition en 2012, de nombreux propriétaires d'entreprises locales louant sa contribution à la popularité de la ville. Les partisans ont fait valoir que Marilyn correspondait parfaitement à l'identité culturelle de Palm Springs, représentant l'égalité, Hollywood et le modernisme.

D’un autre côté, les détracteurs ont évoqué des inquiétudes concernant la représentation des femmes et la violence sexuelle, en particulier à une époque où le pays se concentrait sur la résolution de ces problèmes. Des habitants comme Liz Armstrong ont exprimé leur mécontentement, qualifiant la statue de symbole de misogynie qui n'avait pas sa place dans le centre de Palm Springs.

Malgré la controverse, le conseil municipal de Palm Springs a finalement voté en faveur d'une modification du plan spécifique de Palm Springs et du maintien permanent de la statue à son emplacement actuel. La décision implique de libérer une partie de Museum Way pour accueillir la présence de la sculpture.

Alors que certains continuent de critiquer cette décision, de nombreux visiteurs et habitants apprécient la statue pour sa pertinence culturelle et sa capacité à distinguer Palm Springs en tant que destination unique. Keith Patterson, un visiteur de l'Oregon, a salué l'alignement de la statue avec l'esthétique et l'identité globales de la ville.

En fin de compte, la statue de Marilyn Monroe restera, servant de point de fascination et de discorde parmi les résidents et les visiteurs de Palm Springs.