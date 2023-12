La statue de Marilyn Monroe suscite un débat à Palm Springs

Une sculpture controversée de Marilyn Monroe de 26 pieds de haut a déclenché un débat houleux à Palm Springs. Alors que certains propriétaires d'entreprises et résidents célèbrent la présence de la statue, d'autres affirment qu'elle objective une figure emblématique. Le débat sur la statue s'est intensifié ces derniers mois, divers groupes s'efforçant de la faire retirer du centre-ville et intentant même des poursuites.

Le plan initial était que la statue de Marilyn Monroe reste à son emplacement actuel jusqu'en 2024. Cependant, le conseil municipal de Palm Springs a récemment tenu une réunion spéciale pour décider de son sort. Un propriétaire foncier a suggéré que le conseil vote pour garder la statue à son emplacement actuel pour toujours.

Depuis son installation en 2012, la statue est une source de discorde parmi les habitants. De nombreux propriétaires d'entreprises ont apprécié l'attention et la popularité qu'il a apporté à la ville, citant son importance culturelle et ses liens avec Hollywood. D'un autre côté, certains résidents affirment que la statue est inappropriée à Palm Springs, en particulier à la lumière du climat culturel actuel et de la nécessité de résoudre les problèmes de sexisme et de misogynie.

En fin de compte, le conseil municipal de Palm Springs a voté en faveur d'une modification du plan spécifique de Palm Springs, permettant à la statue de rester définitivement à son emplacement actuel. Cette décision a suscité des réactions mitigées, car certains visiteurs estiment qu'elle ajoute au charme unique de la ville, tandis que d'autres continuent de remettre en question sa pertinence.

En fin de compte, le débat autour de la statue de Marilyn Monroe reflète des discussions plus larges sur l'art public et son impact sur les communautés. Si certains considèrent la statue comme un monument culturel, d’autres y voient un rappel des inégalités sociétales. À mesure que Palm Springs avance, il sera important pour la ville de prendre en compte les diverses opinions et préoccupations exprimées par ses habitants.