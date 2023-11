Amazon propose un clavier Apple Smart Keyboard pour iPad 10.2 pouces à un prix imbattable

By

Amazon offre actuellement une remise remarquable sur le clavier intelligent d'Apple pour l'iPad 10.2 pouces, le rendant plus abordable que jamais. L'accessoire, généralement au prix de 159 $, est désormais disponible pour seulement 79 $ avec la livraison gratuite. Cette offre offre une réduction énorme de 50 % et est même 1 $ de moins que le prix le plus bas précédent pendant la période des fêtes de l'année dernière. C'est également 37 $ de moins que l'offre précédente d'août. Cela représente une excellente opportunité pour tous ceux qui envisagent d'offrir un iPad 10.2 pouces en décembre, car ils peuvent désormais acheter cet accessoire essentiel à un prix considérablement réduit.

Le Smart Keyboard d'Apple est spécialement conçu pour transformer l'iPad 10.2 pouces en un poste de travail pratique en offrant une expérience de frappe physique. Ce clavier de style folio se connecte de manière transparente à la tablette via le Smart Connector d'Apple, éliminant ainsi les tracas liés à l'utilisation de Bluetooth ou au chargement de l'accessoire. En lisant notre examen pratique de la version iPad Pro, les clients peuvent mieux comprendre ses fonctionnalités et capacités.

Pour ceux qui recherchent principalement une protection pour leur iPad 10.2 pouces et n'ont pas besoin de la fonctionnalité clavier, les Smart Covers officielles d'Apple sont également en vente. Disponibles en différentes couleurs, ces coques se fixent magnétiquement à l'arrière de l'iPad, protégeant ainsi l'écran des rayures lorsqu'il n'est pas utilisé. De plus, ils peuvent être pliés pour servir de support pratique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la réduction sur le clavier intelligent d'Apple pour l'iPad 10.2 pouces sur Amazon ?

La remise actuelle sur le clavier intelligent d'Apple pour l'iPad 10.2 pouces sur Amazon est de 50 %, ce qui ramène son prix à 79 $ contre 159 $ habituels.

La remise sur le Smart Keyboard est-elle le prix le plus bas jamais vu ?

Oui, l'offre actuelle sur Amazon est le prix le plus bas jamais enregistré pour le clavier intelligent, dépassant même de 1 $ le prix le plus bas précédent pendant la période des fêtes de l'année dernière.

Quels autres accessoires sont en vente pour l'iPad 10.2 pouces ?

Outre le Smart Keyboard, les Smart Covers officielles d'Apple pour l'iPad 10.2 pouces sont également disponibles à un prix réduit. Ces coques offrent une protection à l'iPad et peuvent être utilisées comme support.