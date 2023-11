Nouvel accent sur les séquelles et les licenciements : la stratégie de Digital Bros Group change en réponse à l'évolution du marché du jeu vidéo

Digital Bros Group, propriétaire de l'éditeur populaire 505 Games, connu pour des titres comme Control : Ultimate Edition et Death Stranding PC, met en œuvre un changement important dans sa stratégie. La société a annoncé son intention de licencier 30 % de ses effectifs mondiaux et de donner la priorité au développement de suites et de nouvelles versions de jeux établis. Cette décision intervient en réponse à l'évolution des préférences du marché du jeu vidéo, qui, selon Digital Bros, est devenu plus sélectif et enclin aux propriétés intellectuelles (PI) familières.

Dans un communiqué de presse officiel, Digital Bros a expliqué que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des jeux bien établis, choisissant de s'engager avec ces titres pendant de longues périodes. Ce changement de comportement des consommateurs a conduit l’entreprise à adapter son approche pour rester compétitive dans le secteur. En se concentrant sur les suites et les IP à succès existantes, Digital Bros vise à répondre à la dynamique changeante du marché et à allouer des ressources à des projets ayant fait leurs preuves.

Bien qu’il ne soit pas rare que les entreprises donnent la priorité aux suites et aux remakes en raison de leur risque perçu comme moindre, il est surprenant de voir cette stratégie changer de la part du propriétaire de 505 Games. 505 Games a été acclamé pour avoir publié une gamme diversifiée de jeux, notamment Ghostrunner, Brothers : A Tale of Two Sons, Bloodstained : Ritual of the Night et Abzu, entre autres. Ces titres sont connus pour leur innovation et leur originalité, qui contrastent avec l'accent mis sur les franchises établies présentes dans la nouvelle stratégie.

La décision de procéder à des licenciements découle d'un effort visant à aligner la main-d'œuvre de Digital Bros sur son orientation révisée. En rationalisant les opérations et en réduisant le personnel, l'entreprise vise à allouer les ressources plus efficacement et à se positionner pour un succès futur. Cependant, l'impact sur 505 Games reste flou, car Digital Bros n'a pas fourni de détails spécifiques sur l'impact des licenciements sur sa filiale.

Malgré le changement stratégique, Digital Bros a souligné que les nouveaux projets n'ont pas été complètement abandonnés. La société reconnaît l'importance de trouver un équilibre entre les suites et les nouvelles productions à plus gros budget afin de maintenir un portefeuille diversifié.

Dans l'ensemble, le paysage de l'industrie du jeu vidéo continue d'évoluer, les joueurs démontrant une préférence pour les franchises familières. La décision de Digital Bros de donner la priorité aux suites et de licencier une partie importante de ses effectifs reflète l'engagement de l'entreprise à s'adapter à ces dynamiques changeantes du marché tout en s'efforçant de réussir à long terme.

Questions fréquentes

1. Pourquoi Digital Bros Group licencie-t-il des employés ?

Digital Bros Group licencie du personnel pour répondre à l'évolution du marché du jeu vidéo, devenu plus sélectif en termes de nouveaux jeux. La société estime que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des propriétés intellectuelles (PI) bien établies et jouent à ces jeux pendant de plus longues périodes. En conséquence, Digital Bros a décidé d'adapter sa stratégie pour se concentrer sur les suites et les nouvelles versions de jeux déjà réussis et établis, ce qui nécessite une restructuration de ses effectifs.

2. Quel sera l'impact des licenciements sur les 505 Jeux ?

Bien que Digital Bros Group n'ait pas fourni de détails spécifiques sur l'impact des licenciements sur sa filiale 505 Games, il est prévu que la réduction des effectifs affectera également l'éditeur. Cependant, l’ampleur de l’impact sur les 505 Games reste incertaine pour le moment.

3. Digital Bros Group abandonnera-t-il complètement les nouveaux projets ?

Non, Digital Bros Group a déclaré que les nouveaux projets n'avaient pas été complètement abandonnés. Même si la société se concentrera principalement sur les suites et les jeux établis, elle reconnaît l'importance de trouver un équilibre et continuera à entreprendre de nouvelles productions à plus gros budget parallèlement à ses efforts en matière de suites.